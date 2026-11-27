Modern Jazz Quartet - Django (8436569191668) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб.
В наличии
Код товара: 642598
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 870 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Modern Jazz Quartet - Django (8436569191668) виниловая пластинка
Django содержит некоторые из самых ранних партий, которые первое издание Modern Jazz Quartet (состоящее из Милта Джексона, Джона Льюиса, Перси Хита и Кенни Кларка) записало для Prestige Records. Первоначально группа входила в состав влиятельной аккомпанирующей группы Диззи Гиллеспи, а после смены барабанщиков (на Конни Кей) они продолжили оставаться одними из самых искушенных представителей эпохи пост-бопа. Альбом представляет собой первую версию классической баллады Льюиса «Джанго», которая впоследствии стала стандартом. Мелодия была посвящена памяти выдающегося гитариста Джанго Рейнхардта, неожиданно скончавшегося в 1953 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитAir - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитJohn Coltrane - My Favorite Things (0081227535018) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитDoors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитGreen Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитChic - Chic'S Greatest Hits (0081227944186) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитJean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитA-HA - Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) в...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитEnya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитRage Against The Machine - Evil Empire (0190758512013) виниловая...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитSystem Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитPaul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитPaul Simon - One Trick Pony (0190758351117) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Django содержит некоторые из самых ранних партий, которые первое издание Modern Jazz Quartet (состоящее из Милта Джексона, Джона Льюиса, Перси Хита и Кенни Кларка) записало для Prestige Records. Первоначально группа входила в состав влиятельной аккомпанирующей группы Диззи Гиллеспи, а после смены барабанщиков (на Конни Кей) они продолжили оставаться одними из самых искушенных представителей эпохи пост-бопа. Альбом представляет собой первую версию классической баллады Льюиса «Джанго», которая впоследствии стала стандартом. Мелодия была посвящена памяти выдающегося гитариста Джанго Рейнхардта, неожиданно скончавшегося в 1953 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Modern Jazz Quartet - Django (8436569191668) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2870 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Modern Jazz Quartet - Django (8436569191668) виниловая пластинка