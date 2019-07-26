Graham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.07.2019
Исполнитель
Graham Nash
Альбом (сингл)
OVER THE YEARS... THE DEMOS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 387903
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 810 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.07.2019
Исполнитель
Graham Nash
Альбом (сингл)
OVER THE YEARS... THE DEMOS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Graham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Marrakesh Express
|2:42
|A2
|Horses Through A Rainstorm
|3:37
|A3
|Teach Your Children
|2:53
|A4
|Pre-Road Downs
|2:23
|A5
|Our House
|2:55
|A6
|Right Between The Eyes
|2:07
|A7
|Sleep Song
|3:03
|B1
|Chicago
|2:54
|B2
|Man In The Mirror
|2:29
|B3
|Simple Man
|2:08
|B4
|I Miss You
|2:11
|B5
|You'll Never Be The Same
|2:42
|B6
|Wind On The Water
|3:29
|B7
|Just A Song Before I Go
|2:42
|B8
|Wasted On The Way
|2:51
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитFrank Turner - No Man's Land (coloured) (0602577878466) винилова...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитДмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Ро...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитAir - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитDeftones - Adrenaline (0093624957812) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитSantana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитAction Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитBoney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (0075596067416) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитAlice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитDavid Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитBob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитSupermax - World Of Today (0190295487263) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.07.2019
Исполнитель
Graham Nash
Альбом (сингл)
OVER THE YEARS... THE DEMOS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Marrakesh Express
|2:42
|A2
|Horses Through A Rainstorm
|3:37
|A3
|Teach Your Children
|2:53
|A4
|Pre-Road Downs
|2:23
|A5
|Our House
|2:55
|A6
|Right Between The Eyes
|2:07
|A7
|Sleep Song
|3:03
|B1
|Chicago
|2:54
|B2
|Man In The Mirror
|2:29
|B3
|Simple Man
|2:08
|B4
|I Miss You
|2:11
|B5
|You'll Never Be The Same
|2:42
|B6
|Wind On The Water
|3:29
|B7
|Just A Song Before I Go
|2:42
|B8
|Wasted On The Way
|2:51
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Graham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Graham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) виниловая пластинка