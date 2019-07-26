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Graham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Graham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) виниловая пластинка

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Graham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) виниловая пластинка - фото 1
Graham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) виниловая пластинка - фото 2
Graham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.07.2019
Исполнитель
Graham Nash
Альбом (сингл)
OVER THE YEARS... THE DEMOS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Graham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) виниловая пластинка - фото 1
  • Graham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) виниловая пластинка - фото 2
  • Graham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387903
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Graham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.07.2019
Исполнитель
Graham Nash
Альбом (сингл)
OVER THE YEARS... THE DEMOS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Graham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) виниловая пластинка

Track List

A1Marrakesh Express2:42
A2Horses Through A Rainstorm3:37
A3Teach Your Children2:53
A4Pre-Road Downs2:23
A5Our House2:55
A6Right Between The Eyes2:07
A7Sleep Song3:03
B1Chicago2:54
B2Man In The Mirror2:29
B3Simple Man2:08
B4I Miss You2:11
B5You'll Never Be The Same2:42
B6Wind On The Water3:29
B7Just A Song Before I Go2:42
B8Wasted On The Way2:51



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Graham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.07.2019
Исполнитель
Graham Nash
Альбом (сингл)
OVER THE YEARS... THE DEMOS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Marrakesh Express2:42
A2Horses Through A Rainstorm3:37
A3Teach Your Children2:53
A4Pre-Road Downs2:23
A5Our House2:55
A6Right Between The Eyes2:07
A7Sleep Song3:03
B1Chicago2:54
B2Man In The Mirror2:29
B3Simple Man2:08
B4I Miss You2:11
B5You'll Never Be The Same2:42
B6Wind On The Water3:29
B7Just A Song Before I Go2:42
B8Wasted On The Way2:51


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Graham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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