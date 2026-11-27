Jim Hall - Jazz Guitar (8436569193129) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jim Hall - Jazz Guitar (8436569193129) виниловая пластинка
Jazz Guitar был первым альбомом Джима Холла как лидера. Более поздние релизы будут значительно отличаться от оригинальной записи. Первое издание LP содержало десять песен, тогда как второе содержало только девять мелодий («This Is Always» было исключено из предыдущего издания) и представляло собой отредактированные версии многих треков (в основном редактирование фортепианных или басовых соло). Более поздний выпуск этой музыки превратил трио в квартет, дублировав барабанный трек Ларри Банкера поверх оригинальной музыки. Текущее издание полностью воспроизводит оригинальный выпуск с мелодиями в их полной неотредактированной форме. На игру Карла Перкинса повлияла его больная полиомиелитом левая рука, которую он держал параллельно клавиатуре, как видно на этой фотографии. Перкинс умрет от передозировки наркотиков 17 марта 1958 года в возрасте 29 лет.
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