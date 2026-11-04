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Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка

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Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка - фото 1
Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка - фото 2
Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка - фото 3
Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка - фото 4
Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка - фото 5
Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alison Goldfrapp
Альбом (сингл)
The Love Invention
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка - фото 1
  • Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка - фото 2
  • Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка - фото 3
  • Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка - фото 4
  • Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка - фото 5
  • Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642553
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Barcode
4.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alison Goldfrapp
Альбом (сингл)
The Love Invention
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка

Элисон Голдфрапп установила высокую планку для британского синти-попа 21 века, и она ведь, по сути, только начинает! Семь альбомов певицы, автора песен и продюсера из Лондона в составе Goldfrapp отличались непоколебимой современностью и шестым чувством к звукам, более стойким, чем любые тенденции. С выходом ее сольного дебютного альбома The Love Invention - электрифицирующей танцевально-поп-сюиты - ее многогранная музыкальность достигает нового пика. The Love Invention знаменует пробуждение Элисон в качестве жрицы танцпола, в захватывающей демонстрации влияния диско и хауса, которые всегда были в основе ее музыкальной ДНК. Песня So Hard So Hot передает мимолетную радость танцпола с ее гимническим хаус-битом, дискотечными хлопушками и соблазнительным вокалом Элисон. Ощущение раскованности проходит через такие яркие моменты альбома, как In Electric Blue, тоскующий синти-поп с припевом, блаженным, как первые бабочки любви. В песне Never Stop она утопает в порыве всеохватывающей любви в приподнятом, эластичном ритме, возвышенный синти-поп Fever - это ода пьянящему величию танцпола, с припевом, который взрывается, словно детонатор пушки с блестками.

Отзывы о товаре Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Barcode
4.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alison Goldfrapp
Альбом (сингл)
The Love Invention
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Элисон Голдфрапп установила высокую планку для британского синти-попа 21 века, и она ведь, по сути, только начинает! Семь альбомов певицы, автора песен и продюсера из Лондона в составе Goldfrapp отличались непоколебимой современностью и шестым чувством к звукам, более стойким, чем любые тенденции. С выходом ее сольного дебютного альбома The Love Invention - электрифицирующей танцевально-поп-сюиты - ее многогранная музыкальность достигает нового пика. The Love Invention знаменует пробуждение Элисон в качестве жрицы танцпола, в захватывающей демонстрации влияния диско и хауса, которые всегда были в основе ее музыкальной ДНК. Песня So Hard So Hot передает мимолетную радость танцпола с ее гимническим хаус-битом, дискотечными хлопушками и соблазнительным вокалом Элисон. Ощущение раскованности проходит через такие яркие моменты альбома, как In Electric Blue, тоскующий синти-поп с припевом, блаженным, как первые бабочки любви. В песне Never Stop она утопает в порыве всеохватывающей любви в приподнятом, эластичном ритме, возвышенный синти-поп Fever - это ода пьянящему величию танцпола, с припевом, который взрывается, словно детонатор пушки с блестками.
Самовывоз
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Отзывы


Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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