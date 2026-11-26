Fontaines D.C. - Skinty Fia (0720841301615) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642516
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fontaines D.C. - Skinty Fia (0720841301615) виниловая пластинка
Skinty Fia — третий студийный альбом ирландской рок-группы Fontaines DC. Он был выпущен 22 апреля 2022 года на лейбле Partisan Records. Как и два предыдущих альбома группы — Dogrel 2019 года и A Heros Death 2020 года — Skinty Fia был спродюсирован Дэном Кэри. Название отсылает к старой ирландской поговорке, которую говорила двоюродная бабушка барабанщика Тома Колла. Фраза «Скинти Фиа» переводится как «проклятие оленя». И название, и обложка отсылают к вымершему ирландскому лосю, также известному как «гигантский олень».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Skinty Fia — третий студийный альбом ирландской рок-группы Fontaines DC. Он был выпущен 22 апреля 2022 года на лейбле Partisan Records. Как и два предыдущих альбома группы — Dogrel 2019 года и A Heros Death 2020 года — Skinty Fia был спродюсирован Дэном Кэри. Название отсылает к старой ирландской поговорке, которую говорила двоюродная бабушка барабанщика Тома Колла. Фраза «Скинти Фиа» переводится как «проклятие оленя». И название, и обложка отсылают к вымершему ирландскому лосю, также известному как «гигантский олень».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Fontaines D.C. - Skinty Fia (0720841301615) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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