Вентилятор вытяжной серии Basic EAFB-150T с таймером
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Характеристики
Описание товара Вентилятор вытяжной серии Basic EAFB-150T с таймером
Бытовой вытяжной вентилятор с таймером Electrolux Basic EAFB-150T серии Basic — Это модель с классическим дизайном, низким уровнем шума, малой толщиной панели и посадочной глубиной. Применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия. Изготавливаются из высококачественного АБС-пластика. Вентиляторы Electrolux оборудованы мотором с японским подшипником, что повышает эффективность, а так же увеличивает срок службы. В новых моделях сделали жесткий пружинный обратный клапан, он предотвращает попадание неприятных запахов из вентиляционных каналов при выключенном вентиляторе. Все модели серии Basic вентиляторов выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IPХ4) и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью. Вентиляторы поставляются готовыми к подключению. Шведский концерн Electrolux - крупнейший в мире производитель бытовой техники и профессионального оборудования. Electrolux является безусловным лидером европейского рынка бытовой техники и третьим по величине в этой области в США, и давно, по сути, стал транснациональной корпорацией. И главной составляющей успеха продукции Electrolux на протяжении десятилетий было и остается ее безупречное качество.
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