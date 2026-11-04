Чайник электрический Kitfort КТ-6611
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6611
Электрический чайник Kitfort КТ-6611 может не только вскипятить воду, но и нагреть её до температуры от 40 до 95°C. Ёмкость чайника 1.7 литров: этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью. На чайнике расположена панель управления и LED-дисплей. На дисплее отображается текущая температура воды. Вы можете настроить температуру от 40 до 100°C или выбрать режим кнопками «40», «60», «80» или «100» градусов. КТ-6611 имеет большое горлышко, что облегчает доступ внутрь при мытье. В носике чайника расположен съёмный фильтр, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку. Чайник оснащён функцией поддержания температуры в течение 2 часов с выбором температуры от 40 до 95°C с шагом 5°C. Температура воды контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком. Подставка с центральным контактом даёт возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. На дне подставки имеется отсек для хранения шнура, чтобы излишки шнура не мешали на столе. Полный чайник закипает примерно за 6 минут. Прибор имеет защиту от перегрева и от включения без воды. При включении без воды чайник нагревается и отключается.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: черные
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: черные
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