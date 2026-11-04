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Чайник электрический Kitfort КТ-6611 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-6611

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Чайник электрический Kitfort КТ-6611 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6611 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6611 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6611 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6611 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6611 - фото 6
Чайник электрический Kitfort КТ-6611 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик/стекло
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6611 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6611 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6611 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6611 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6611 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6611 - фото 6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6611 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641016
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Kitfort КТ-6611
2 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, двойные стенки, дисплей, отсек для хранения шнура, сенсорное управление
Серия
Kitfort КТ-6611
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик/стекло
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х20
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6611

Электрический чайник Kitfort КТ-6611 может не только вскипятить воду, но и нагреть её до температуры от 40 до 95°C. Ёмкость чайника 1.7 литров: этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью. На чайнике расположена панель управления и LED-дисплей. На дисплее отображается текущая температура воды. Вы можете настроить температуру от 40 до 100°C или выбрать режим кнопками «40», «60», «80» или «100» градусов. КТ-6611 имеет большое горлышко, что облегчает доступ внутрь при мытье. В носике чайника расположен съёмный фильтр, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку. Чайник оснащён функцией поддержания температуры в течение 2 часов с выбором температуры от 40 до 95°C с шагом 5°C. Температура воды контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком. Подставка с центральным контактом даёт возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. На дне подставки имеется отсек для хранения шнура, чтобы излишки шнура не мешали на столе. Полный чайник закипает примерно за 6 минут. Прибор имеет защиту от перегрева и от включения без воды. При включении без воды чайник нагревается и отключается.



Теги товара: черные

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6611




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, двойные стенки, дисплей, отсек для хранения шнура, сенсорное управление
Серия
Kitfort КТ-6611
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик/стекло
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Kitfort КТ-6611 может не только вскипятить воду, но и нагреть её до температуры от 40 до 95°C. Ёмкость чайника 1.7 литров: этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью. На чайнике расположена панель управления и LED-дисплей. На дисплее отображается текущая температура воды. Вы можете настроить температуру от 40 до 100°C или выбрать режим кнопками «40», «60», «80» или «100» градусов. КТ-6611 имеет большое горлышко, что облегчает доступ внутрь при мытье. В носике чайника расположен съёмный фильтр, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку. Чайник оснащён функцией поддержания температуры в течение 2 часов с выбором температуры от 40 до 95°C с шагом 5°C. Температура воды контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком. Подставка с центральным контактом даёт возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. На дне подставки имеется отсек для хранения шнура, чтобы излишки шнура не мешали на столе. Полный чайник закипает примерно за 6 минут. Прибор имеет защиту от перегрева и от включения без воды. При включении без воды чайник нагревается и отключается.


Теги товара: черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Kitfort КТ-6611 - купить по цене 2330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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