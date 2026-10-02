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Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хлебопечь Garlyn Home BR-2000

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Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 1
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 2
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 3
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 4
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 5
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 6
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 7
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 8
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 9
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 10
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 11
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 12
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 13
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 14
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 15
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 16
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 17
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 18
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 19
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 20
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 21
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 22
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 23
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 24
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 25
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 26
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 27
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 28
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 29
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 30
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 31
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 32
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 33
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 34
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 35
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 36
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 37
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 38
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 39
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 40
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 41
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 42
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 43
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 44
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 45
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 46
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 47
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 48
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 1
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 2
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 3
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 4
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 5
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 6
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 7
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 8
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 9
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 10
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 11
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 12
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 13
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 14
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 15
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 16
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 17
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 18
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 19
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 20
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 21
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 22
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 23
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 24
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 25
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 26
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 27
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 28
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 29
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 30
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 31
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 32
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 33
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 34
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 35
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 36
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 37
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 38
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 39
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 40
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 41
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 42
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 43
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 44
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 45
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 46
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 47
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 48
  • Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 - фото 49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640570
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Хлебопечи
Размеры в упаковке, см
46х39х35
Вес, кг.
9.18

Описание товара Хлебопечь Garlyn Home BR-2000

Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 оснащена 25 автоматическими программами. С помощью этого прибора можно выпекать домашний хлеб, а также готовить супы, йогурты, горячие блюда, каши, напитки и десерты. На выбор предлагается 3 варианта веса выпечки: 1000, 1250 и 1500 г. Для настройки цвета корочки от светлой до золотистой есть 3 степени подрумянивания. Форма с антипригарным керамическим покрытием предотвращает приставание теста и упрощает очистку. Две лопасти смешивают ингредиенты в однородную массу. С помощью диспенсера в тесто добавляются изюм, цукаты, орехи и прочие ингредиенты. Для настройки параметров вручную предусмотрен авторский режим Garlyn Шеф. Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 имеет сенсорную панель управления с дисплеем и поворотный регулятор. Функция отложенного старта до 15 часов предусматривает начало приготовления в определенное время.

Отзывы о товаре Хлебопечь Garlyn Home BR-2000




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Хлебопечи
Описание
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 оснащена 25 автоматическими программами. С помощью этого прибора можно выпекать домашний хлеб, а также готовить супы, йогурты, горячие блюда, каши, напитки и десерты. На выбор предлагается 3 варианта веса выпечки: 1000, 1250 и 1500 г. Для настройки цвета корочки от светлой до золотистой есть 3 степени подрумянивания. Форма с антипригарным керамическим покрытием предотвращает приставание теста и упрощает очистку. Две лопасти смешивают ингредиенты в однородную массу. С помощью диспенсера в тесто добавляются изюм, цукаты, орехи и прочие ингредиенты. Для настройки параметров вручную предусмотрен авторский режим Garlyn Шеф. Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 имеет сенсорную панель управления с дисплеем и поворотный регулятор. Функция отложенного старта до 15 часов предусматривает начало приготовления в определенное время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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