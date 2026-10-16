Углошлифовальная машина Makita GA9082
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 320 руб.
В наличии
Код товара: 639640
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 320 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
56х20х20
Вес, кг.
2.8
Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA9082
Угловая шлифовальная машина для ежедневного интенсивного промышленного использования. Оснащена предохранительной фрикционной муфтой. Трехпозиционная регулируемая боковая рукоятка. Простая замена угольных щеток (большие сервисные окна). Улучшенное охлаждение за счет увеличения диаметра вентилятора. Большой переключатель с блокировкой для непрерывной работы. Увеличение срока службы коллектора. Увеличенный срок службы угольных щеток. УШМ предназначена для ежедневного интенсивного использования.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 460 руб.4115 руб. в СплитУгловая шлифмашина Bosch GWS 14-125 S (06017D0100)
-
В наличии БесплатноЦена 16 720 руб.4180 руб. в СплитШлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 425 TurboTec 600131000
-
В наличииЦена 16 800 руб.4200 руб. в СплитУглошлифовальная машина Makita GA5095X01 1900Вт 11500об/мин рез....
-
В наличии БесплатноЦена 16 850 руб.4213 руб. в СплитШлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030
-
В наличииЦена 17 290 руб.4323 руб. в СплитУглошлифовальная машина Makita GA5090X01
-
В наличии БесплатноЦена 17 470 руб.4368 руб. в СплитШлифмашина угловая Makita GA 9040 SF 01
-
В наличии БесплатноЦена 17 920 руб.4480 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина DeWalt DWE4237
-
В наличииЦена 18 070 руб. 25 464 руб.4518 руб. в СплитУгловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300
-
В наличииЦена 18 110 руб.4528 руб. в СплитУглошлифовальная машина Bosch GWS 17-125 (06017D0300)
-
В наличииЦена 18 370 руб. 24 000 руб.4593 руб. в СплитУглошлифовальная машина Makita GA013GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 ...
-
В наличииЦена 18 550 руб.4638 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая аккумуляторная DeWalt DCG405N-XJ
-
В наличииЦена 18 690 руб.4673 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая аккумуляторная DeWalt DCG406N-XJ
Угловая шлифовальная машина для ежедневного интенсивного промышленного использования. Оснащена предохранительной фрикционной муфтой. Трехпозиционная регулируемая боковая рукоятка. Простая замена угольных щеток (большие сервисные окна). Улучшенное охлаждение за счет увеличения диаметра вентилятора. Большой переключатель с блокировкой для непрерывной работы. Увеличение срока службы коллектора. Увеличенный срок службы угольных щеток. УШМ предназначена для ежедневного интенсивного использования.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина Makita GA9082 - по цене 17320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita GA9082