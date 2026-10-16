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Углошлифовальная машина Makita GA9082 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина Makita GA9082

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Углошлифовальная машина Makita GA9082 2700Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 320 руб. 
Начислим 278 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639640
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина Makita GA9082
17 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина угловая
Размеры в упаковке, см
56х20х20
Вес, кг.
2.8

Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA9082

Угловая шлифовальная машина для ежедневного интенсивного промышленного использования. Оснащена предохранительной фрикционной муфтой. Трехпозиционная регулируемая боковая рукоятка. Простая замена угольных щеток (большие сервисные окна). Улучшенное охлаждение за счет увеличения диаметра вентилятора. Большой переключатель с блокировкой для непрерывной работы. Увеличение срока службы коллектора. Увеличенный срок службы угольных щеток. УШМ предназначена для ежедневного интенсивного использования.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita GA9082




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина угловая
Описание
Угловая шлифовальная машина для ежедневного интенсивного промышленного использования. Оснащена предохранительной фрикционной муфтой. Трехпозиционная регулируемая боковая рукоятка. Простая замена угольных щеток (большие сервисные окна). Улучшенное охлаждение за счет увеличения диаметра вентилятора. Большой переключатель с блокировкой для непрерывной работы. Увеличение срока службы коллектора. Увеличенный срок службы угольных щеток. УШМ предназначена для ежедневного интенсивного использования.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
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Углошлифовальная машина Makita GA9082 - по цене 17320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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