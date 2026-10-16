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Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300)

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Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 1
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 2
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 3
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 4
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 5
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 6
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 7
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 8
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 9
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 10
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 11
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 12
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 13
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 14
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 15
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 16
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 17
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 18
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 19
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 20
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 1
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 2
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 3
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 4
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 5
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 6
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 7
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 8
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 9
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 10
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 11
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 12
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 13
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 14
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 15
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 16
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 17
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 18
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 19
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 20
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 280 руб. 
Начислим 309 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680701
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300)
19 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина угловая
Размеры в упаковке, см
35х30х13
Вес, кг.
3

Описание товара Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300)

GWS 17-125 S Professional обеспечивает высокую мощность, возможность перегрузки и улучшенную защиту от пыли благодаря воздухозаборникам на задней стороне инструмента со съемной подставкой для пылевого фильтра для максимальной производительности. Благодаря значительному размеру рукоятки угловая шлифовальная машина с мощным двигателем 1 700 Вт обеспечивает большее удобство при работе в металлургической промышленности. Для обеспечения высокой степени защиты пользователя она оснащена функциями KickBack Control, Restart Protection и боковой рукояткой Vibration Control.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина угловая
Описание
GWS 17-125 S Professional обеспечивает высокую мощность, возможность перегрузки и улучшенную защиту от пыли благодаря воздухозаборникам на задней стороне инструмента со съемной подставкой для пылевого фильтра для максимальной производительности. Благодаря значительному размеру рукоятки угловая шлифовальная машина с мощным двигателем 1 700 Вт обеспечивает большее удобство при работе в металлургической промышленности. Для обеспечения высокой степени защиты пользователя она оснащена функциями KickBack Control, Restart Protection и боковой рукояткой Vibration Control.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - по цене 19280 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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