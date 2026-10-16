Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 280 руб.
В наличии
Код товара: 680701
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 280 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х30х13
Вес, кг.
3
Описание товара Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300)
GWS 17-125 S Professional обеспечивает высокую мощность, возможность перегрузки и улучшенную защиту от пыли благодаря воздухозаборникам на задней стороне инструмента со съемной подставкой для пылевого фильтра для максимальной производительности. Благодаря значительному размеру рукоятки угловая шлифовальная машина с мощным двигателем 1 700 Вт обеспечивает большее удобство при работе в металлургической промышленности. Для обеспечения высокой степени защиты пользователя она оснащена функциями KickBack Control, Restart Protection и боковой рукояткой Vibration Control.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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GWS 17-125 S Professional обеспечивает высокую мощность, возможность перегрузки и улучшенную защиту от пыли благодаря воздухозаборникам на задней стороне инструмента со съемной подставкой для пылевого фильтра для максимальной производительности. Благодаря значительному размеру рукоятки угловая шлифовальная машина с мощным двигателем 1 700 Вт обеспечивает большее удобство при работе в металлургической промышленности. Для обеспечения высокой степени защиты пользователя она оснащена функциями KickBack Control, Restart Protection и боковой рукояткой Vibration Control.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Купить Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 S (06017D0300) - по цене 19280 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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