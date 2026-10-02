Лобзик Makita JV101DWAE 2900ходов/мин (аккумулят.) (кейс в комплекте)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%15 610 руб. 26 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639468
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х8
Вес, кг.
1.9
Описание товара Лобзик Makita JV101DWAE 2900ходов/мин (аккумулят.) (кейс в комплекте)
Лобзик Makita CXT JV101DWAE снабжен мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. 4 ступени маятникового хода помогают подстраиваться под конкретный тип материала. Наличие специального экрана защищает лицо оператора от вылетающей стружки. К инструменту можно при желании подключить пылесос, благодаря чему рабочее место останется чистым. Два аккумулятора позволяют длительное время работать в условиях отсутствия электросети.
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Лобзик Makita CXT JV101DWAE снабжен мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. 4 ступени маятникового хода помогают подстраиваться под конкретный тип материала. Наличие специального экрана защищает лицо оператора от вылетающей стружки. К инструменту можно при желании подключить пылесос, благодаря чему рабочее место останется чистым. Два аккумулятора позволяют длительное время работать в условиях отсутствия электросети.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Лобзик Makita JV101DWAE 2900ходов/мин (аккумулят.) (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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