Электронная книга Onyx Boox Palma Black
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Характеристики
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
128 Гб
Тип дисплея
E Ink Carta Plus
Диагональ, дюйм
6
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639029
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
128 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Тип дисплея
E Ink Carta Plus
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
1648x824
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Интерфейс USB
да
Емкость аккумулятора, mAh
3950
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х4х3
Вес, г.
350
Описание товара Электронная книга Onyx Boox Palma Black
ONYX BOOX Palma — ридер, сочетающий компактные размеры и удобную форму с высокой производительностью. Модель имеет экран 6,13 дюйма с соотношением сторон 2:1, что позволило максимально приблизить внешний вид книги к смартфону.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
128 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Тип дисплея
E Ink Carta Plus
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
1648x824
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ
Развернуть
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Интерфейс USB
да
Емкость аккумулятора, mAh
3950
Страна производитель
Китай
ONYX BOOX Palma — ридер, сочетающий компактные размеры и удобную форму с высокой производительностью. Модель имеет экран 6,13 дюйма с соотношением сторон 2:1, что позволило максимально приблизить внешний вид книги к смартфону.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар ! Переживал, что книга такого формата мне не подойдёт из-за не очень хорошего зрения, но нет, прекрасно читаю с неё. Встроенный NeoReader неплохая читалка, но вот Яндекс книги мне понравились больше. Странно, но факт: я стал читать больше на Palma, чем на Amazon paperwhite 2021 с 6.8 дюймов по диагонали. Компактно и удобно!
Достоинства:
Комментарий:
Очень функциональная. Невероятная скорость пролистывания для электроннок. Очень удобно носить с собой в кармане
Достоинства:
Комментарий:
Книжка очень удобная. Экран супер! Теперь жду бампер.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная книжка, сторонние приложения загружает, родная читалка удобная, словарики цепляет, батарея держит сутки при выходах в интернет и читании с подсветкой
Электронная книга Onyx Boox Palma Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Palma Black
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар ! Переживал, что книга такого формата мне не подойдёт из-за не очень хорошего зрения, но нет, прекрасно читаю с неё. Встроенный NeoReader неплохая читалка, но вот Яндекс книги мне понравились больше. Странно, но факт: я стал читать больше на Palma, чем на Amazon paperwhite 2021 с 6.8 дюймов по диагонали. Компактно и удобно!
Достоинства:
Комментарий:
Очень функциональная. Невероятная скорость пролистывания для электроннок. Очень удобно носить с собой в кармане
Достоинства:
Комментарий:
Книжка очень удобная. Экран супер! Теперь жду бампер.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная книжка, сторонние приложения загружает, родная читалка удобная, словарики цепляет, батарея держит сутки при выходах в интернет и читании с подсветкой