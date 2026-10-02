Пирометр CONDTROL Maxwell 4
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Характеристики
Тип товара
Пирометры
Время отклика, с
0.0005
Лазерный прицел
точечный
Оптическое разрешение
12:01
Поверка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 638432
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пирометры
Вид
лазерный
Комплектация
документация, комплект батареек
Подсветка дисплея
Да
Время отклика, с
0.0005
Лазерный прицел
точечный
Оптическое разрешение
12:01
Поверка
нет
Определение влажности
Да
Звуковая индикация
нет
Рабочая влажность
нет
Тип питания
AAA
Количество и напряжение элементов питания
1,500000 В
Автоматическое отключение
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
230
Описание товара Пирометр CONDTROL Maxwell 4
Пирометр Condtrol Maxwell 4 3-16-044 - профессиональный прибор, предназначенный для измерения температуры поверхностей. Используется сотрудниками ЖКХ и электроэнергетики, строительными компаниями и домашними мастерами. Лазерный указатель наглядно демонстрирует зону измерения, обеспечивая более точное наведение на цель. Благодаря оптическому разрешению 12:1 можно работать на безопасном расстоянии от горячих объектов. Модель имеет режим определения точки росы, который сравнивается с температурой поверхности, позволяя оценить вероятность возникновения плесени.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Пирометры
Вид
лазерный
Комплектация
документация, комплект батареек
Подсветка дисплея
Да
Время отклика, с
0.0005
Лазерный прицел
точечный
Оптическое разрешение
12:01
Поверка
нет
Определение влажности
Да
Звуковая индикация
нет
Рабочая влажность
нет
Развернуть
Тип питания
AAA
Количество и напряжение элементов питания
1,500000 В
Автоматическое отключение
да
Страна производитель
Китай
Пирометр Condtrol Maxwell 4 3-16-044 - профессиональный прибор, предназначенный для измерения температуры поверхностей. Используется сотрудниками ЖКХ и электроэнергетики, строительными компаниями и домашними мастерами. Лазерный указатель наглядно демонстрирует зону измерения, обеспечивая более точное наведение на цель. Благодаря оптическому разрешению 12:1 можно работать на безопасном расстоянии от горячих объектов. Модель имеет режим определения точки росы, который сравнивается с температурой поверхности, позволяя оценить вероятность возникновения плесени.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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