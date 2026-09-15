Уцененный товар Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние;, 638261
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Причина уценки
дефект коробки, замена плафона; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация: Тип крепления планка Мощность 180 Ватт Площадь освещения 9 м² Тип цоколя E27 Степень пылевлагозащиты IP20 Класс электробезопасности I Комплектность: коробка, люстра, плафоны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%3 894 руб. 12 980 руб.
В наличии
Код товара: 638261
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 894 руб. -70%
12 980 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстры
Причина уценки
дефект коробки, замена плафона; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация: Тип крепления планка Мощность 180 Ватт Площадь освещения 9 м² Тип цоколя E27 Степень пылевлагозащиты IP20 Класс электробезопасности I Комплектность: коробка, люстра, плафоны
Размеры в упаковке, см
61х22х21
Вес, кг.
2.1
Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние;
Причина уценки: дефект коробки, замена плафона;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
- Тип крепления планка
- Мощность 180 Ватт
- Площадь освещения 9 м²
- Тип цоколя E27
- Степень пылевлагозащиты IP20
- Класс электробезопасности I
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В спальню, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, В зал, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Люстры
Причина уценки
дефект коробки, замена плафона; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация: Тип крепления планка Мощность 180 Ватт Площадь освещения 9 м² Тип цоколя E27 Степень пылевлагозащиты IP20 Класс электробезопасности I Комплектность: коробка, люстра, плафоны
Причина уценки: дефект коробки, замена плафона;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
- Тип крепления планка
- Мощность 180 Ватт
- Площадь освещения 9 м²
- Тип цоколя E27
- Степень пылевлагозащиты IP20
- Класс электробезопасности I
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В спальню, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, В зал, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле
Уцененный товар Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние; - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3894 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние;