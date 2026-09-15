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Уцененный товар Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние; купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 638261
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Уцененный товар Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние;, 638261

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Уценка
Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние; - фото 1
Уценка
Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Причина уценки
дефект коробки, замена плафона; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация: Тип крепления планка Мощность 180 Ватт Площадь освещения 9 м&sup2; Тип цоколя E27 Степень пылевлагозащиты IP20 Класс электробезопасности I Комплектность: коробка, люстра, плафоны
  • Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние; - фото 1
  • Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
3 894 руб.  12 980 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638261
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние;
3 894 руб. -70%
12 980 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Причина уценки
дефект коробки, замена плафона; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация: Тип крепления планка Мощность 180 Ватт Площадь освещения 9 м&sup2; Тип цоколя E27 Степень пылевлагозащиты IP20 Класс электробезопасности I Комплектность: коробка, люстра, плафоны
Размеры в упаковке, см
61х22х21
Вес, кг.
2.1

Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние;

Люстра Vitaluce V1797-0/3S
Причина уценки: дефект коробки, замена плафона;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:

  • Тип крепления планка
  • Мощность 180 Ватт
  • Площадь освещения 9 м²
  • Тип цоколя E27
  • Степень пылевлагозащиты IP20
  • Класс электробезопасности I
Комплектность: коробка, люстра, плафоны

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние;




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Причина уценки
дефект коробки, замена плафона; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация: Тип крепления планка Мощность 180 Ватт Площадь освещения 9 м&sup2; Тип цоколя E27 Степень пылевлагозащиты IP20 Класс электробезопасности I Комплектность: коробка, люстра, плафоны
Описание
Люстра Vitaluce V1797-0/3S
Причина уценки: дефект коробки, замена плафона;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
  • Тип крепления планка
  • Мощность 180 Ватт
  • Площадь освещения 9 м²
  • Тип цоколя E27
  • Степень пылевлагозащиты IP20
  • Класс электробезопасности I
Комплектность: коробка, люстра, плафоны
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние; - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3894 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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