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Сканер Avision FB10 (000-0870-02G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сканер Avision FB10 (000-0870-02G)

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Сканер Avision FB10 (000-0870-02G) - фото 1
Сканер Avision FB10 (000-0870-02G) - фото 2
Сканер Avision FB10 (000-0870-02G) - фото 3
Сканер Avision FB10 (000-0870-02G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканеры
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
210 x 297 мм
  • Сканер Avision FB10 (000-0870-02G) - фото 1
  • Сканер Avision FB10 (000-0870-02G) - фото 2
  • Сканер Avision FB10 (000-0870-02G) - фото 3
  • Сканер Avision FB10 (000-0870-02G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636039
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Характеристики

Бренд
Avision
Тип товара
Сканеры
Высота, см
4.6
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Особенности
функция обрезки изображений
Разрешение
600x600 dpi
Скорость сканирования
6.6 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (цветн.)
6.6 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (ч/б)
6.6 стр/мин (А4)
Совместимость
Windows
Тип источника света
светодиод (LED)
Уровень шума при работе
50
Формат файла сканирования
BMP, DOC, DOCS, GIF, HTML, JPEG, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, PDF, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XPS
Ширина, см
35
Тип датчика
CIS
Количество оттенков серого
16 бит
Максимальный размер документа
210 x 297 мм
Интерфейс
USB 2.0
Питание от USB
да
Мощность при работе
1.5
Устройство автоподачи
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х22
Вес, кг.
4.4

Описание товара Сканер Avision FB10 (000-0870-02G)

Сканер Avision FB10 ? это планшетный сканер, обладающий компактными размерами, что позволяет устанавливать его в ограниченном пространстве. Площадь сканирования достигает 210x297 мм, что обеспечивает сканирование документов, соответствующих формату A4. Разрешение сканирования составляет 600x600 dpi, поэтому оцифрованные изображения отображают глубину и мельчайшие детали., В сканировании Avision FB10 задействует датчик CIS, позволяющий за минуту получать 6.6 страниц. Аппарат подходит для сканирования громоздких или толстых документов благодаря использованию инновационной крышки, позволяющей сглаживать объект, обеспечивая равномерное освещение для получения изображения оптимального качества.

Отзывы о товаре Сканер Avision FB10 (000-0870-02G)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Avision
Тип товара
Сканеры
Высота, см
4.6
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Особенности
функция обрезки изображений
Разрешение
600x600 dpi
Скорость сканирования
6.6 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (цветн.)
6.6 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (ч/б)
6.6 стр/мин (А4)
Совместимость
Windows
Развернуть
Тип источника света
светодиод (LED)
Уровень шума при работе
50
Формат файла сканирования
BMP, DOC, DOCS, GIF, HTML, JPEG, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, PDF, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XPS
Ширина, см
35
Тип датчика
CIS
Количество оттенков серого
16 бит
Максимальный размер документа
210 x 297 мм
Интерфейс
USB 2.0
Питание от USB
да
Мощность при работе
1.5
Устройство автоподачи
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Сканер Avision FB10 ? это планшетный сканер, обладающий компактными размерами, что позволяет устанавливать его в ограниченном пространстве. Площадь сканирования достигает 210x297 мм, что обеспечивает сканирование документов, соответствующих формату A4. Разрешение сканирования составляет 600x600 dpi, поэтому оцифрованные изображения отображают глубину и мельчайшие детали., В сканировании Avision FB10 задействует датчик CIS, позволяющий за минуту получать 6.6 страниц. Аппарат подходит для сканирования громоздких или толстых документов благодаря использованию инновационной крышки, позволяющей сглаживать объект, обеспечивая равномерное освещение для получения изображения оптимального качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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