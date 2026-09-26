Top.Mail.Ru
Сканер Epson WorkForce DS-1630 (B11B239401) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сканер Epson WorkForce DS-1630 (B11B239401)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сканер Epson WorkForce DS-1630 (B11B239401) - фото 1
Сканер Epson WorkForce DS-1630 (B11B239401) - фото 2
Сканер Epson WorkForce DS-1630 (B11B239401) - фото 3
Сканер Epson WorkForce DS-1630 (B11B239401) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканер
  • Сканер Epson WorkForce DS-1630 (B11B239401) - фото 1
  • Сканер Epson WorkForce DS-1630 (B11B239401) - фото 2
  • Сканер Epson WorkForce DS-1630 (B11B239401) - фото 3
  • Сканер Epson WorkForce DS-1630 (B11B239401) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 455483
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Сканер
Высота, см
4
Глубина цвета
24
Емкость устройства автоподачи
50
Интерфейс
USB
Максимальный размер документа
210x3048 мм
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе
19
Мощность при работе / в режиме ожидания
/19
Особенности
технология Ready Scan LED
Питание от USB
да
Разрешение
1200x1200 dpi
Скорость сканирования (цветн.)
25 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
25 стр/мин
Совместимость
Linux, Windows, iOS
Тип датчика
CIS
Тип источника света
светодиод (LED)
Устройство автоподачи
есть
Формат файла сканирования
JPEG, TIFF, PDF
Ширина, см
31.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
4.8

Описание товара Сканер Epson WorkForce DS-1630 (B11B239401)

Сканер Epson WorkForce DS-1630 – компактное устройство планшетного типа, Ваш надежный помощник в работе. Максимальный формат бумаги для сканирования – А4. Причем сканировать можно не только стандартные листы, но и документы в твердом переплете – на качестве изображения это не скажется. Скорость сканирования, как цветного, так и черно-белого, впечатляет – 25 стр/мин. А разрешение в 1200x1200 dpi свидетельствует о хорошей картинке, будь то сканирование текста, графиков, таблиц или фотографий. Еще больше удобства в работе обеспечивает автоподача и возможность двустороннего сканирования. Отсканированные документы можно сохранить в популярных форматах PDF, TIFF, JPEG. К Epson WorkForce DS-1630 можно подключать внешние носители информации через интерфейс USB, а можно сделать сканер сетевым устройством благодаря интерфейсу Ethernet (RJ-45). Сканер подходит для работы с андроид-устройствами и устройствами, работающими на основе Windows и Linux. Источником света при сканировании стала светодиодная подсветка.

Отзывы о товаре Сканер Epson WorkForce DS-1630 (B11B239401)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Сканер
Высота, см
4
Глубина цвета
24
Емкость устройства автоподачи
50
Интерфейс
USB
Максимальный размер документа
210x3048 мм
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе
19
Мощность при работе / в режиме ожидания
/19
Особенности
технология Ready Scan LED
Питание от USB
да
Развернуть
Разрешение
1200x1200 dpi
Скорость сканирования (цветн.)
25 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
25 стр/мин
Совместимость
Linux, Windows, iOS
Тип датчика
CIS
Тип источника света
светодиод (LED)
Устройство автоподачи
есть
Формат файла сканирования
JPEG, TIFF, PDF
Ширина, см
31.5
Страна производитель
Китай
Описание
Сканер Epson WorkForce DS-1630 – компактное устройство планшетного типа, Ваш надежный помощник в работе. Максимальный формат бумаги для сканирования – А4. Причем сканировать можно не только стандартные листы, но и документы в твердом переплете – на качестве изображения это не скажется. Скорость сканирования, как цветного, так и черно-белого, впечатляет – 25 стр/мин. А разрешение в 1200x1200 dpi свидетельствует о хорошей картинке, будь то сканирование текста, графиков, таблиц или фотографий. Еще больше удобства в работе обеспечивает автоподача и возможность двустороннего сканирования. Отсканированные документы можно сохранить в популярных форматах PDF, TIFF, JPEG. К Epson WorkForce DS-1630 можно подключать внешние носители информации через интерфейс USB, а можно сделать сканер сетевым устройством благодаря интерфейсу Ethernet (RJ-45). Сканер подходит для работы с андроид-устройствами и устройствами, работающими на основе Windows и Linux. Источником света при сканировании стала светодиодная подсветка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сканер Epson WorkForce DS-1630 (B11B239401) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...