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SSD Накопитель SSD Samsung PM1743 7680GB (MZWLO7T6HBLA-00A07) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung PM1743 7680GB (MZWLO7T6HBLA-00A07)

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Накопитель SSD Samsung PM1743 7680GB (MZWLO7T6HBLA-00A07) - фото 1
Накопитель SSD Samsung PM1743 7680GB (MZWLO7T6HBLA-00A07) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.3
Объем
7680
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Энергопотребление
22.5
  • Накопитель SSD Samsung PM1743 7680GB (MZWLO7T6HBLA-00A07) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung PM1743 7680GB (MZWLO7T6HBLA-00A07) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
322 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633974
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 10000 до 50000
Объем SSD (диапазон)
от 6 до 10 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
U.3
Объем
7680
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Время наработки на отказ, час
2500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
158

Описание товара Накопитель SSD Samsung PM1743 7680GB (MZWLO7T6HBLA-00A07)

Серверный SSD-накопитель Samsung вмещает более 7 ТБ информации. Структура памяти 3D NAND с тремя битами на ячейку увеличивает ресурс перезаписи для использования устройства в качестве облачного хранилища. Накопитель считывает данные со скоростью до 14000 Мбайт/сек, а записывает информацию при 6000 Мбайт/сек. Поддержка протокола NVMe уменьшает задержки.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung PM1743 7680GB (MZWLO7T6HBLA-00A07)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 10000 до 50000
Объем SSD (диапазон)
от 6 до 10 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
U.3
Объем
7680
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
3000
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Время наработки на отказ, час
2500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
22.5
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD-накопитель Samsung вмещает более 7 ТБ информации. Структура памяти 3D NAND с тремя битами на ячейку увеличивает ресурс перезаписи для использования устройства в качестве облачного хранилища. Накопитель считывает данные со скоростью до 14000 Мбайт/сек, а записывает информацию при 6000 Мбайт/сек. Поддержка протокола NVMe уменьшает задержки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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