Уцененный товар Бра DeMarkt Тетро 673025801, 633607
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настенные светильники
Причина уценки
скол на плафоне;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%1 692 руб. 5 640 руб.
В наличии
Код товара: 633607
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 692 руб. -70%
5 640 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Настенные светильники
Причина уценки
скол на плафоне;
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
1.03
Описание товара Уцененный товар Бра DeMarkt Тетро 673025801
Внешний вид: отличный
Спецификация:
Стиль современный;
Назначение для гостиной, для офисных помещений, для прихожей;
Материал плафона/абажура стекло;
Материал арматуры металл;
Степень пылевлагозащиты IP20;
Тип цоколя E27;
Вид ламп накаливания, светодиодные, Светодиодная;
Комплектность: плафон, кронштейн, инструкция, перчатки, цоколь;
Причина уценки: скол на плафоне;
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Бренд
Тип товара
Настенные светильники
Причина уценки
скол на плафоне;
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличный
Спецификация:
Стиль современный;
Назначение для гостиной, для офисных помещений, для прихожей;
Материал плафона/абажура стекло;
Материал арматуры металл;
Степень пылевлагозащиты IP20;
Тип цоколя E27;
Вид ламп накаливания, светодиодные, Светодиодная;
Комплектность: плафон, кронштейн, инструкция, перчатки, цоколь;
Причина уценки: скол на плафоне;
Уцененный товар Бра DeMarkt Тетро 673025801 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1692 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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