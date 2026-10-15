Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633341
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х33х25
Вес, кг.
9.8
Описание товара Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10)
Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 3060 предлагает всю мощь новейшей графической микроархитектуры NVIDIA Ampere в виде устройства длиной 20 см и толщиной 2 слота, которое будет совместимым со множеством компактных корпусов. За охлаждение отвечает высокоэффективный кулер с парой вентиляторов Axial-tech и передовыми технологиями, заимствованными у флагманских моделей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
192 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 3060 предлагает всю мощь новейшей графической микроархитектуры NVIDIA Ampere в виде устройства длиной 20 см и толщиной 2 слота, которое будет совместимым со множеством компактных корпусов. За охлаждение отвечает высокоэффективный кулер с парой вентиляторов Axial-tech и передовыми технологиями, заимствованными у флагманских моделей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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