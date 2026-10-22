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Кронштейн ONKRON NP40 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн ONKRON NP40 чёрный

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Кронштейн ONKRON NP40 чёрный - фото 9
Кронштейн ONKRON NP40 чёрный - фото 10
Кронштейн ONKRON NP40 чёрный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
55
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Совместимость с креплением VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
  • Кронштейн ONKRON NP40 чёрный - фото 1
  • Кронштейн ONKRON NP40 чёрный - фото 2
  • Кронштейн ONKRON NP40 чёрный - фото 3
  • Кронштейн ONKRON NP40 чёрный - фото 4
  • Кронштейн ONKRON NP40 чёрный - фото 5
  • Кронштейн ONKRON NP40 чёрный - фото 6
  • Кронштейн ONKRON NP40 чёрный - фото 7
  • Кронштейн ONKRON NP40 чёрный - фото 8
  • Кронштейн ONKRON NP40 чёрный - фото 9
  • Кронштейн ONKRON NP40 чёрный - фото 10
  • Кронштейн ONKRON NP40 чёрный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 640 руб.  3 882 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632551
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн ONKRON NP40 чёрный
2 640 руб. -32%
3 882 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
55
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Совместимость с креплением VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х5
Вес, кг.
3.5

Описание товара Кронштейн ONKRON NP40 чёрный

Кронштейн для телевизоров: надёжная фиксация и удобная настройка

Универсальный кронштейн подходит для телевизоров с диагональю 32"–65" и выдерживает максимальную нагрузку до 35 кг.

Совместимость по VESA

Поддерживает широкий диапазон стандартов крепления:

  • 100?100 мм
  • 200?100 мм
  • 200?200 мм
  • 200?300 мм
  • 200?400 мм
  • 300?200 мм
  • 300?300 мм
  • 300?400 мм
  • 400?200 мм
  • 400?300 мм
  • 400?400 мм

Гибкие возможности регулировки

Отзывы о товаре Кронштейн ONKRON NP40 чёрный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
55
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Совместимость с креплением VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
Страна производитель
Китай
Описание

Кронштейн для телевизоров: надёжная фиксация и удобная настройка

Универсальный кронштейн подходит для телевизоров с диагональю 32"–65" и выдерживает максимальную нагрузку до 35 кг.

Совместимость по VESA

Поддерживает широкий диапазон стандартов крепления:

  • 100?100 мм
  • 200?100 мм
  • 200?200 мм
  • 200?300 мм
  • 200?400 мм
  • 300?200 мм
  • 300?300 мм
  • 300?400 мм
  • 400?200 мм
  • 400?300 мм
  • 400?400 мм

Гибкие возможности регулировки

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн ONKRON NP40 чёрный - по цене 2640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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