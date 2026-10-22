Кронштейн ONKRON NP40 чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
55
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Совместимость с креплением VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%2 640 руб. 3 882 руб.
В наличии
Код товара: 632551
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 640 руб. -32%
3 882 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
55
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Совместимость с креплением VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х5
Вес, кг.
3.5
Описание товара Кронштейн ONKRON NP40 чёрный
Кронштейн для телевизоров: надёжная фиксация и удобная настройка
Универсальный кронштейн подходит для телевизоров с диагональю 32"–65" и выдерживает максимальную нагрузку до 35 кг.
Совместимость по VESA
Поддерживает широкий диапазон стандартов крепления:
- 100?100 мм
- 200?100 мм
- 200?200 мм
- 200?300 мм
- 200?400 мм
- 300?200 мм
- 300?300 мм
- 300?400 мм
- 400?200 мм
- 400?300 мм
- 400?400 мм
Гибкие возможности регулировки
- Угол наклона: от ?5° до +8°
- Угол поворота: 180°
- Вылет от стены: регулируется в диапазоне 55–500 мм
- Корректировка по
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 620 руб. 7 395 руб.655 руб. в СплитКронштейн для телевизора Onkron FAV-1 (макс.19кг) черный
-
В наличииЦена 2 650 руб. 5 078 руб.663 руб. в СплитКронштейн для телевизора Ultramounts UM 815F (макс.75кг) черный
-
В наличииЦена 2 670 руб. 7 850 руб.668 руб. в СплитКронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15"-32" макс.9кг креп...
-
В наличииЦена 2 730 руб. 6 859 руб.683 руб. в СплитКронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22"-65" макс.45...
-
В наличииЦена 2 750 руб. 6 627 руб.688 руб. в СплитКронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-40 белый
-
В наличииЦена 2 750 руб. 4 436 руб.688 руб. в СплитКронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-40 серый 22"-65" макс.4...
-
В наличииЦена 2 780 руб. 5 781 руб.695 руб. в СплитКронштейн для телевизора Holder PR-101-W белый
-
В наличииЦена 2 780 руб. 5 781 руб.695 руб. в СплитКронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный
-
В наличииЦена 2 780 руб. 5 817 руб.695 руб. в СплитКронштейн для телевизора Arm Media LCD-415 черный 24"-55" макс.3...
-
В наличииЦена 2 790 руб. 5 324 руб.698 руб. в СплитКронштейн Onkron для ТВ 32"-65", макс. 35 кг, наклонно-поворотны...
-
В наличииЦена 2 800 руб. 7 395 руб.700 руб. в СплитКронштейн настенный ONKRON для телевизора 37"-70" наклонно-пово...
-
В наличииЦена 2 820 руб. 5 398 руб.705 руб. в СплитКронштейн для телевизора Ultramounts UM 840T черный
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
55
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Совместимость с креплением VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
Страна производитель
Китай
Кронштейн для телевизоров: надёжная фиксация и удобная настройка
Универсальный кронштейн подходит для телевизоров с диагональю 32"–65" и выдерживает максимальную нагрузку до 35 кг.
Совместимость по VESA
Поддерживает широкий диапазон стандартов крепления:
- 100?100 мм
- 200?100 мм
- 200?200 мм
- 200?300 мм
- 200?400 мм
- 300?200 мм
- 300?300 мм
- 300?400 мм
- 400?200 мм
- 400?300 мм
- 400?400 мм
Гибкие возможности регулировки
- Угол наклона: от ?5° до +8°
- Угол поворота: 180°
- Вылет от стены: регулируется в диапазоне 55–500 мм
- Корректировка по
Кронштейн ONKRON NP40 чёрный - по цене 2640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн ONKRON NP40 чёрный