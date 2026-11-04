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Коммутатор D-Link DGS-1210-28MP/F3A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1210-28MP/F3A

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Коммутатор D-Link DGS-1210-28MP/F3A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-28MP/F3A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28MP/F3A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28MP/F3A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28MP/F3A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 380 руб. 
Начислим 615 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627358
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор D-Link DGS-1210-28MP/F3A
38 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, кг.
4.97

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28MP/F3A

Настраиваемый L2 коммутатор DGS-1210-28MP, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T поддержкой PoE 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, поддерживает технологию D-Link Green расширенные функции управления безопасности, обеспечивая высокую производительность масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-28MP поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данная модель оснащена интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию снизить уровень шума.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-28MP/F3A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Описание
Настраиваемый L2 коммутатор DGS-1210-28MP, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T поддержкой PoE 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, поддерживает технологию D-Link Green расширенные функции управления безопасности, обеспечивая высокую производительность масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-28MP поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данная модель оснащена интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию снизить уровень шума.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1210-28MP/F3A - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 38380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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