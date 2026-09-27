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Модем ZTE MF79N белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модем ZTE MF79N белый

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Модем ZTE MF79N белый - фото 1
Модем ZTE MF79N белый - фото 2
Модем ZTE MF79N белый - фото 3
Модем ZTE MF79N белый - фото 4
Модем ZTE MF79N белый - фото 5
Модем ZTE MF79N белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-C
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
  • Модем ZTE MF79N белый - фото 1
  • Модем ZTE MF79N белый - фото 2
  • Модем ZTE MF79N белый - фото 3
  • Модем ZTE MF79N белый - фото 4
  • Модем ZTE MF79N белый - фото 5
  • Модем ZTE MF79N белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627256
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Характеристики

Бренд
ZTE
Тип товара
Маршрутизатор
Особенности
Диапазоны LTE FDD 3/7/20 LTE TDD Band 38. Можно зафиксировать конкретный диапазон.
Цвет
белый
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-C
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х3
Вес, г.
160

Описание товара Модем ZTE MF79N белый

Беспроводной маршрутизатор ZTE — ваш компактный и современный помощник для стабильного интернета. Белый корпус выглядит стильно и аккуратно, легко впишется в любой интерьер. Благодаря поддержке Wi-Fi и возможности работы в режиме точки доступа вы легко подключите все свои устройства — без лишних проводов. USB Type-C делает зарядку быстрой и удобной, а встроенный аккумулятор позволяет использовать маршрутизатор даже там, где нет розетки. Встроенный межсетевой экран (FireWall) обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Поддержка стандарта 3G расширяет возможности подключения в разных условиях. Простой способ организовать надежный интернет дома, в поездке или офисе!

Отзывы о товаре Модем ZTE MF79N белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ZTE
Тип товара
Маршрутизатор
Особенности
Диапазоны LTE FDD 3/7/20 LTE TDD Band 38. Можно зафиксировать конкретный диапазон.
Цвет
белый
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-C
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной маршрутизатор ZTE — ваш компактный и современный помощник для стабильного интернета. Белый корпус выглядит стильно и аккуратно, легко впишется в любой интерьер. Благодаря поддержке Wi-Fi и возможности работы в режиме точки доступа вы легко подключите все свои устройства — без лишних проводов. USB Type-C делает зарядку быстрой и удобной, а встроенный аккумулятор позволяет использовать маршрутизатор даже там, где нет розетки. Встроенный межсетевой экран (FireWall) обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Поддержка стандарта 3G расширяет возможности подключения в разных условиях. Простой способ организовать надежный интернет дома, в поездке или офисе!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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