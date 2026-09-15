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Умная розетка TP-Link Tapo P100(1-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная розетка TP-Link Tapo P100(1-pack)

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Умная розетка TP-Link Tapo P100(1-pack) - фото 1
Умная розетка TP-Link Tapo P100(1-pack) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Розетка
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(1-pack) - фото 1
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(1-pack) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 440 руб.  2 477 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627227
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Умная розетка TP-Link Tapo P100(1-pack)
1 440 руб. -42%
2 477 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Розетка
Мощность, Вт
2300
Особенности
автоматическое сохранение настроек при отключении питания, расписание, режим «нет дома», таймер, удаленное включение/выключение приборов
Протокол связи
Wi-Fi
Форма корпуса
прямоугольник
Цвет
белый
Экосистема
Tapo, VK, Яндекс
Протокол
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х33
Вес, г.
140

Описание товара Умная розетка TP-Link Tapo P100(1-pack)

Умная розетка TP-Link сочетает внушительную мощность 2300 Вт и современный прямоугольный корпус — оптимальное решение для подключения самых разных приборов в доме. Компактная форма отлично впишется в интерьер и не перекроет соседние розетки. Благодаря поддержке протокола Wi-Fi управлять подключённой техникой становится невероятно просто: создавайте собственные сценарии использования и экономьте энергию без лишних усилий.

Отзывы о товаре Умная розетка TP-Link Tapo P100(1-pack)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Розетка
Мощность, Вт
2300
Особенности
автоматическое сохранение настроек при отключении питания, расписание, режим «нет дома», таймер, удаленное включение/выключение приборов
Протокол связи
Wi-Fi
Форма корпуса
прямоугольник
Цвет
белый
Экосистема
Tapo, VK, Яндекс
Протокол
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Страна производитель
Китай
Описание
Умная розетка TP-Link сочетает внушительную мощность 2300 Вт и современный прямоугольный корпус — оптимальное решение для подключения самых разных приборов в доме. Компактная форма отлично впишется в интерьер и не перекроет соседние розетки. Благодаря поддержке протокола Wi-Fi управлять подключённой техникой становится невероятно просто: создавайте собственные сценарии использования и экономьте энергию без лишних усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Умная розетка TP-Link Tapo P100(1-pack) - по цене 1440 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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