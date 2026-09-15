Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт
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Характеристики
Описание товара Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт
Удалённое управление — мгновенно включайте и выключайте подключенные устройства через приложение Tapo, где бы вы ни находились. Расписание — создайте расписание для автоматизации работы устройств. Таймер — создавайте списки таймеров обратного отсчёта для подключенных устройств. Голосовое управление — управляйте умной розеткой голосовыми командами при помощи Маруси, Яндекс Алисы или Google Ассистента. Режим «Нет дома» — автоматически включает или выключает устройства в определённое время, создавая видимость, что дома кто-то находится. Компактный дизайн — небольшой размер позволит избежать загромождения соседних розеток. Простая настройка и использование — не требуется отдельный центр управления, лёгкая настройка и управление при помощи мобильного приложения
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