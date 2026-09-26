Top.Mail.Ru
Софтбокс Zhiyun мини ZY Mount (EX1H02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Софтбокс Zhiyun мини ZY Mount (EX1H02)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Софтбокс Zhiyun мини ZY Mount (EX1H02) - фото 1
Софтбокс Zhiyun мини ZY Mount (EX1H02) - фото 2
Софтбокс Zhiyun мини ZY Mount (EX1H02) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
  • Софтбокс Zhiyun мини ZY Mount (EX1H02) - фото 1
  • Софтбокс Zhiyun мини ZY Mount (EX1H02) - фото 2
  • Софтбокс Zhiyun мини ZY Mount (EX1H02) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621509
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Софтбоксы
Форма
полусфера
Габаритные размеры, см
8x8x21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
500

Описание товара Софтбокс Zhiyun мини ZY Mount (EX1H02)

Софтбокс Zhiyun мини ZY Mount (EX1H02) - светоформирующая насадка с креплением ZY для осветителей серии Zhiyun MOLUS G60 и Zhiyun MOLUS X100.

Отзывы о товаре Софтбокс Zhiyun мини ZY Mount (EX1H02)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Софтбоксы
Форма
полусфера
Габаритные размеры, см
8x8x21
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Zhiyun мини ZY Mount (EX1H02) - светоформирующая насадка с креплением ZY для осветителей серии Zhiyun MOLUS G60 и Zhiyun MOLUS X100.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Софтбокс Zhiyun мини ZY Mount (EX1H02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...