Осветитель Zhiyun MOLUS X100 COMBO (PL105)
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Характеристики
Тип товара
Студийное оборудование
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
осветитель, отражатель Mini Reflector, сетевой адаптер 120 Вт, сумка для сетевого адаптера, сумка для осветителя, плечевой ремень, батарейная рукоятка, адаптер Bowens
Выходная мощность, Вт
100
Цветовая температура
2700-6500 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621506
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Студийное оборудование
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
осветитель, отражатель Mini Reflector, сетевой адаптер 120 Вт, сумка для сетевого адаптера, сумка для осветителя, плечевой ремень, батарейная рукоятка, адаптер Bowens
Выходная мощность, Вт
100
Цветовая температура
2700-6500 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х5
Вес, кг.
1.26
Описание товара Осветитель Zhiyun MOLUS X100 COMBO (PL105)
Zhiyun Molus X100 конкурирует с более тяжелыми кинематографическими осветительными приборами на рынке: при весе всего 385 г выходная мощность составляет 100 Вт. Цветовую температуру MOLUS X100 можно задавать в диапазоне от 2700K до 6500K, а индекс цветопередачи (CRI) ?95 и индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ?97 обеспечивают точную передачу цветов объекта. Ни один COB-источник света еще так не выглядел. Тонкий и компактный корпус, выполненный в стиле «винтаж», сочетает в себе красоту и практичность.
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Студийное оборудование
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
осветитель, отражатель Mini Reflector, сетевой адаптер 120 Вт, сумка для сетевого адаптера, сумка для осветителя, плечевой ремень, батарейная рукоятка, адаптер Bowens
Выходная мощность, Вт
100
Цветовая температура
2700-6500 К
Страна производитель
Китай
Zhiyun Molus X100 конкурирует с более тяжелыми кинематографическими осветительными приборами на рынке: при весе всего 385 г выходная мощность составляет 100 Вт. Цветовую температуру MOLUS X100 можно задавать в диапазоне от 2700K до 6500K, а индекс цветопередачи (CRI) ?95 и индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ?97 обеспечивают точную передачу цветов объекта. Ни один COB-источник света еще так не выглядел. Тонкий и компактный корпус, выполненный в стиле «винтаж», сочетает в себе красоту и практичность.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 COMBO (PL105) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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