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Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL223 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL223

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Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL223 - фото 1
Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL223 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
  • Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL223 - фото 1
  • Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL223 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621280
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
Источник питания
2xLR48/AG5 1.5В, 3xLR41/AG3 1.5В
Калибр
.223 REM.222 REM, 6 47mm, 5.56 50mm
Материал
Латунь
Тип лазера
красный полупроводниковый
Длина волны лазерного излучения
632-650 нм
Мощность излучателя (менее)
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х3
Вес, г.
100

Описание товара Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL223

Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL223 позволяет производить пристрелку или проверку пристрелки охотничьего оружия без стрельбы патронами. Что особенно актуально при использование дорогих боеприпасов. Применяется для пристрелки нарезных карабинов калибров.223 REM.222 REM, 6 47mm, 5.56 50mm (NATO).204 RUG. Вы сможете точно настроить любые прицельные приспособления вашего оружия на этапе «холодной» пристрелки. Кроме того, эти лазерные пристрелочные патроны позволяют прямо перед охотой очень быстро проверить, не сбился ли пристрелянный оптический прицел при транспортировке и избежать промахов по этой причине. Малый вес и форма патрона удобны в использовании, не занимают много места в экипировке стрелка и охотника. Включение прибора не требуется, достаточно поместить элементы питания в батарейный отсек. Выключение прибора осуществляется поворотом донца гильзы и удалением элементов питания из лазерного модуля.

Отзывы о товаре Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL223




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
Источник питания
2xLR48/AG5 1.5В, 3xLR41/AG3 1.5В
Калибр
.223 REM.222 REM, 6 47mm, 5.56 50mm
Материал
Латунь
Тип лазера
красный полупроводниковый
Длина волны лазерного излучения
632-650 нм
Мощность излучателя (менее)
5
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL223 позволяет производить пристрелку или проверку пристрелки охотничьего оружия без стрельбы патронами. Что особенно актуально при использование дорогих боеприпасов. Применяется для пристрелки нарезных карабинов калибров.223 REM.222 REM, 6 47mm, 5.56 50mm (NATO).204 RUG. Вы сможете точно настроить любые прицельные приспособления вашего оружия на этапе «холодной» пристрелки. Кроме того, эти лазерные пристрелочные патроны позволяют прямо перед охотой очень быстро проверить, не сбился ли пристрелянный оптический прицел при транспортировке и избежать промахов по этой причине. Малый вес и форма патрона удобны в использовании, не занимают много места в экипировке стрелка и охотника. Включение прибора не требуется, достаточно поместить элементы питания в батарейный отсек. Выключение прибора осуществляется поворотом донца гильзы и удалением элементов питания из лазерного модуля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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