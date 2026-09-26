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Держатель фона Falcon Eyes CS-02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель фона Falcon Eyes CS-02

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Держатель фона Falcon Eyes CS-02 - фото 1
Держатель фона Falcon Eyes CS-02 - фото 2
Держатель фона Falcon Eyes CS-02 - фото 3
Держатель фона Falcon Eyes CS-02 - фото 4
Держатель фона Falcon Eyes CS-02 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Держатель для фона
  • Держатель фона Falcon Eyes CS-02 - фото 1
  • Держатель фона Falcon Eyes CS-02 - фото 2
  • Держатель фона Falcon Eyes CS-02 - фото 3
  • Держатель фона Falcon Eyes CS-02 - фото 4
  • Держатель фона Falcon Eyes CS-02 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621194
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Держатель для фона
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х9х9
Вес, кг.
1.1

Описание товара Держатель фона Falcon Eyes CS-02

Держатель фона CS-02 предназначен для крепления фонов шириной до 80 см на высоту от 72 до 190 см. от пола. Держатель фона это простой и надежный способ закрепить студийный фон в любом месте съемки: в офисах, магазинах, апартаментах, на плэнере. Эта система будет востребована фотографами, видеографами, блогерами, которым требуется быстро создать съемочную площадку например, для записи интервью, мастер-класса, предметной съемки, съемки поясных или ростовых портретов и т.д. Система состоит из алюминиевой стойки-треноги, перекладины и двух клипс. Компактная конструкция весом 950 грамм легко переставляется, а регулируемая рабочая высота делает держатель универсальным, позволяя снимать как небольшие предметы, так и более крупные объекты. Трёхсекционные стойки изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 22 / 19 / 16 мм, ножки из трубок диаметром 16 мм. Верхняя секция заканчивается винтом с резьбой М10, на который накручена гайка-барашек. Винт предназначен для установки и фиксации горизонтальной перекладины. Алюминиевая перекладина диаметром 22 мм и длиной 82 см с тремя установочными отверстиями крепится на стойку в двух положениях: по центру или консольно. Подвешивание фона производится при помощи 2 клипс-зажимов из прочного ABS-пластика (входят в комплект). Ширина захвата клипсы 60 мм. Клипсы могут использоваться для крепления тканевых, бумажных, пластиковых фотофонов или отражателей.

Отзывы о товаре Держатель фона Falcon Eyes CS-02




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Держатель для фона
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель фона CS-02 предназначен для крепления фонов шириной до 80 см на высоту от 72 до 190 см. от пола. Держатель фона это простой и надежный способ закрепить студийный фон в любом месте съемки: в офисах, магазинах, апартаментах, на плэнере. Эта система будет востребована фотографами, видеографами, блогерами, которым требуется быстро создать съемочную площадку например, для записи интервью, мастер-класса, предметной съемки, съемки поясных или ростовых портретов и т.д. Система состоит из алюминиевой стойки-треноги, перекладины и двух клипс. Компактная конструкция весом 950 грамм легко переставляется, а регулируемая рабочая высота делает держатель универсальным, позволяя снимать как небольшие предметы, так и более крупные объекты. Трёхсекционные стойки изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 22 / 19 / 16 мм, ножки из трубок диаметром 16 мм. Верхняя секция заканчивается винтом с резьбой М10, на который накручена гайка-барашек. Винт предназначен для установки и фиксации горизонтальной перекладины. Алюминиевая перекладина диаметром 22 мм и длиной 82 см с тремя установочными отверстиями крепится на стойку в двух положениях: по центру или консольно. Подвешивание фона производится при помощи 2 клипс-зажимов из прочного ABS-пластика (входят в комплект). Ширина захвата клипсы 60 мм. Клипсы могут использоваться для крепления тканевых, бумажных, пластиковых фотофонов или отражателей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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