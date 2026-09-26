Держатель фона Falcon Eyes CS-02
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Характеристики
Описание товара Держатель фона Falcon Eyes CS-02
Держатель фона CS-02 предназначен для крепления фонов шириной до 80 см на высоту от 72 до 190 см. от пола. Держатель фона это простой и надежный способ закрепить студийный фон в любом месте съемки: в офисах, магазинах, апартаментах, на плэнере. Эта система будет востребована фотографами, видеографами, блогерами, которым требуется быстро создать съемочную площадку например, для записи интервью, мастер-класса, предметной съемки, съемки поясных или ростовых портретов и т.д. Система состоит из алюминиевой стойки-треноги, перекладины и двух клипс. Компактная конструкция весом 950 грамм легко переставляется, а регулируемая рабочая высота делает держатель универсальным, позволяя снимать как небольшие предметы, так и более крупные объекты. Трёхсекционные стойки изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 22 / 19 / 16 мм, ножки из трубок диаметром 16 мм. Верхняя секция заканчивается винтом с резьбой М10, на который накручена гайка-барашек. Винт предназначен для установки и фиксации горизонтальной перекладины. Алюминиевая перекладина диаметром 22 мм и длиной 82 см с тремя установочными отверстиями крепится на стойку в двух положениях: по центру или консольно. Подвешивание фона производится при помощи 2 клипс-зажимов из прочного ABS-пластика (входят в комплект). Ширина захвата клипсы 60 мм. Клипсы могут использоваться для крепления тканевых, бумажных, пластиковых фотофонов или отражателей.
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