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Льдогенератор Kitfort КТ-1826 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Льдогенератор Kitfort КТ-1826

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Льдогенератор Kitfort КТ-1826 - фото 1
Льдогенератор Kitfort КТ-1826 - фото 2
Льдогенератор Kitfort КТ-1826 - фото 3
Льдогенератор Kitfort КТ-1826 - фото 4
Льдогенератор Kitfort КТ-1826 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Льдогенератор
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1826 - фото 1
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1826 - фото 2
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1826 - фото 3
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1826 - фото 4
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1826 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620980
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Льдогенератор
Дополнительно
таймер
Тип установки
настольное
Производительность нагрева, л/час.
3.2 л
Мощность нагрева, Вт
150
Тип охлаждения
хладагент
Питание
от сети
Встроенный шкаф
да
Цвет
серебро
Габаритные размеры, мм
252х360х371
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х30
Вес, кг.
10

Описание товара Льдогенератор Kitfort КТ-1826

Льдогенератор КТ-1826 — прибор для создания кубического льда. Это позволит охлаждать напитки, готовить коктейли, холодное кофе или смузи со льдом. Преимуществом льдогенератора является то, что лёд получается гораздо быстрее, чем в морозилке.

Отзывы о товаре Льдогенератор Kitfort КТ-1826




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Льдогенератор
Дополнительно
таймер
Тип установки
настольное
Производительность нагрева, л/час.
3.2 л
Мощность нагрева, Вт
150
Тип охлаждения
хладагент
Питание
от сети
Встроенный шкаф
да
Цвет
серебро
Габаритные размеры, мм
252х360х371
Страна производитель
Китай
Описание
Льдогенератор КТ-1826 — прибор для создания кубического льда. Это позволит охлаждать напитки, готовить коктейли, холодное кофе или смузи со льдом. Преимуществом льдогенератора является то, что лёд получается гораздо быстрее, чем в морозилке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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