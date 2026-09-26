Льдогенератор Kitfort КТ-1826
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Льдогенератор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 620980
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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Льдогенератор
Дополнительно
таймер
Тип установки
настольное
Производительность нагрева, л/час.
3.2 л
Мощность нагрева, Вт
150
Тип охлаждения
хладагент
Питание
от сети
Встроенный шкаф
да
Цвет
серебро
Габаритные размеры, мм
252х360х371
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х30
Вес, кг.
10
Описание товара Льдогенератор Kitfort КТ-1826
Льдогенератор КТ-1826 — прибор для создания кубического льда. Это позволит охлаждать напитки, готовить коктейли, холодное кофе или смузи со льдом. Преимуществом льдогенератора является то, что лёд получается гораздо быстрее, чем в морозилке.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Kitfort
Тип товара
Льдогенератор
Дополнительно
таймер
Тип установки
настольное
Производительность нагрева, л/час.
3.2 л
Мощность нагрева, Вт
150
Тип охлаждения
хладагент
Питание
от сети
Встроенный шкаф
да
Цвет
серебро
Габаритные размеры, мм
252х360х371
Страна производитель
Китай
Льдогенератор КТ-1826 — прибор для создания кубического льда. Это позволит охлаждать напитки, готовить коктейли, холодное кофе или смузи со льдом. Преимуществом льдогенератора является то, что лёд получается гораздо быстрее, чем в морозилке.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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