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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9147X 1200Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9147X 1200Вт черный

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Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 1
Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 2
Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 3
Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 4
Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 5
Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 6
Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 7
Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 8
Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 9
Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 10
Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
  • Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 1
  • Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 2
  • Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 3
  • Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 4
  • Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 5
  • Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 6
  • Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 7
  • Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 8
  • Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 9
  • Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 10
  • Блендер погружной Braun MQ9147X 1200Вт черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619437
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Размеры в упаковке, см
45х8х8
Вес, кг.
2

Описание товара Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9147X 1200Вт черный

Погружной ручной блендер Braun Multiquick 9 MQ9147.X – это мощный кухонный помощник, который позволяет не только тщательно перемешивать ингредиенты молочных коктейлей и детских пюре из фруктов, но и готовить пышный крем для украшения тортов или превращать пармезан в крошку для посыпания пиццы. С помощью мини блендера вы сможете быстро и легко обрабатывать наиболее твёрдые продукты и разбивать плотные комки в тесте благодаря импульсному режиму, который активируется удерживанием соответствующей клавиши. Этот мультиблендер обладает мощностью 1200 Вт и имеет две скорости, которые можно выбирать с помощью кнопок на корпусе. Ручка прибора покрыта прорезиненным покрытием, обеспечивающим надёжный хват ладонью, что делает его использование очень удобным. Нож многофункционального кухонного блендера изготовлен из высоколегированной стали и снабжен дополнительным лезвием PowerBell Plus, что позволяет быстрее справляться с перемешиванием и измельчением ингредиентов. В наборе с маленьким блендером Браун поставляются: венчик для взбивания, большая чаша измельчитель, мини измельчитель, насадка для пюре и удобный мерный стакан. На дно 350-миллилитрового резервуара измельчителя надето противоскользящее кольцо, предотвращающее смещение устройства при работе на высоких оборотах, что обеспечивает безопасность использования. Все эти характеристики делают погружной миниблендер Braun Multiquick 9 идеальным выбором для тех, кто ищет многофункционального и удобного в использовании кухонного помощника.

Отзывы о товаре Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9147X 1200Вт черный




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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Описание
Погружной ручной блендер Braun Multiquick 9 MQ9147.X – это мощный кухонный помощник, который позволяет не только тщательно перемешивать ингредиенты молочных коктейлей и детских пюре из фруктов, но и готовить пышный крем для украшения тортов или превращать пармезан в крошку для посыпания пиццы. С помощью мини блендера вы сможете быстро и легко обрабатывать наиболее твёрдые продукты и разбивать плотные комки в тесте благодаря импульсному режиму, который активируется удерживанием соответствующей клавиши. Этот мультиблендер обладает мощностью 1200 Вт и имеет две скорости, которые можно выбирать с помощью кнопок на корпусе. Ручка прибора покрыта прорезиненным покрытием, обеспечивающим надёжный хват ладонью, что делает его использование очень удобным. Нож многофункционального кухонного блендера изготовлен из высоколегированной стали и снабжен дополнительным лезвием PowerBell Plus, что позволяет быстрее справляться с перемешиванием и измельчением ингредиентов. В наборе с маленьким блендером Браун поставляются: венчик для взбивания, большая чаша измельчитель, мини измельчитель, насадка для пюре и удобный мерный стакан. На дно 350-миллилитрового резервуара измельчителя надето противоскользящее кольцо, предотвращающее смещение устройства при работе на высоких оборотах, что обеспечивает безопасность использования. Все эти характеристики делают погружной миниблендер Braun Multiquick 9 идеальным выбором для тех, кто ищет многофункционального и удобного в использовании кухонного помощника.
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Доставка
Отзывы


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