Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC
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Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC
Смарт-часы HUAWEI WATCH 4 Pro оценивают показатели здоровья и физического состояния пользователя, повышают комфорт взаимодействия со смартфоном, позволяют принимать звонки и прослушивать музыку. Функция «Оценка здоровья в одно касание» отслеживает 7 ключевых параметров – пульс, уровень кислорода в крови, дыхание, состояние сердечно-сосудистой системы, стресс, качество сна. Результаты измерений можно распечатывать или делиться онлайн. Титановый водонепроницаемый корпус выдерживает глубоководное погружение под воду и воздействие влаги во время активного отдыха или занятий спортом. В смарт-часах установлен экран 1.5 дюйма с технологией AMOLED, который отображает реалистичную картинку и управляется прикосновениями. Сапфировое стекло защищает от царапин и появления других дефектов. HUAWEI WATCH 4 Pro функционируют автономно до 120 часов в активном режиме и поддерживают зарядку беспроводным способом.
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Теги товара: Металлические
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Теги товара: Металлические
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