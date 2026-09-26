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Характеристики
Тип товара
Системный блок
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 616877
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Описание товара Компьютер для майнинга MIcroBT M50-118TH/s-28W
MicroBT M50 Asic Whatsminer MicroBT M50 118TH/S рассчитан на долгосрочное использование. Простота настроек делает устройство доступным не только для профессиональных майнеров, но и для новичков. Хэшрейт асика составляет 118TH/S. Устройство работает на алгоритме SHA-256, благодаря чему для майнинга доступны Bitcoin (BTC) и BitcoinCash (BCH). Система охлаждения Состоит из двух кулеров, которые эффективно продувают конструкцию и поддерживают оптимальную температуру чипов. Правильный теплообмен обеспечивает стабильную и безотказную работу асика. Блок питания Защищает майнер от скачков напряжения и делает производительность асика стабильной. Встроенный контроллер позволяет начать майнинг криптовалюты сразу после подключения питания и Internet-соединения.
MicroBT M50 Asic Whatsminer MicroBT M50 118TH/S рассчитан на долгосрочное использование. Простота настроек делает устройство доступным не только для профессиональных майнеров, но и для новичков. Хэшрейт асика составляет 118TH/S. Устройство работает на алгоритме SHA-256, благодаря чему для майнинга доступны Bitcoin (BTC) и BitcoinCash (BCH). Система охлаждения Состоит из двух кулеров, которые эффективно продувают конструкцию и поддерживают оптимальную температуру чипов. Правильный теплообмен обеспечивает стабильную и безотказную работу асика. Блок питания Защищает майнер от скачков напряжения и делает производительность асика стабильной. Встроенный контроллер позволяет начать майнинг криптовалюты сразу после подключения питания и Internet-соединения.
Компьютер для майнинга MIcroBT M50-118TH/s-28W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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