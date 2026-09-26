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Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
53 670 руб.
64 940
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 616834
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IP-камера HiWatch DS-I215(D) имеет поворотную конструкцию. Удаленно управлять можно не только поворотом, но и наклоном. Эти возможности необходимы для осуществления контроля необходимых в настоящий момент зон. Модель предназначена для уличного монтажа. Соответствие устройства классу защиты IP66 свидетельствует о том, что камера полностью защищена от пыли и не подвержена воздействию любых погодных явлений. Минимальная рабочая температура равна -40°C. Максимальная рабочая температура – 65°C. В камере реализована грозозащита. IP-камера HiWatch DS-I215(D) использует проводное подключение. Поддержка PoE дает возможность не прокладывать линию электропитания. Важной особенностью устройства является наличие инфракрасной подсветки, дальность которой равна 100 м. Максимальное разрешение камеры – 1920x1080. Максимальная частота кадров – 30 кадров в секунду. Можно использовать большое количество настроек изображения.
IP-камера HiWatch DS-I215(D) имеет поворотную конструкцию. Удаленно управлять можно не только поворотом, но и наклоном. Эти возможности необходимы для осуществления контроля необходимых в настоящий момент зон. Модель предназначена для уличного монтажа. Соответствие устройства классу защиты IP66 свидетельствует о том, что камера полностью защищена от пыли и не подвержена воздействию любых погодных явлений. Минимальная рабочая температура равна -40°C. Максимальная рабочая температура – 65°C. В камере реализована грозозащита. IP-камера HiWatch DS-I215(D) использует проводное подключение. Поддержка PoE дает возможность не прокладывать линию электропитания. Важной особенностью устройства является наличие инфракрасной подсветки, дальность которой равна 100 м. Максимальное разрешение камеры – 1920x1080. Максимальная частота кадров – 30 кадров в секунду. Можно использовать большое количество настроек изображения.
IP камера HiWatch DS-I215(D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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