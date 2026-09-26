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Монитор Samsung 32" S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Samsung 32" S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI)

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Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 1
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 2
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 3
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 4
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 5
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 6
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 7
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 8
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 9
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 10
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 11
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 12
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 13
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 14
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 15
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 16
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 17
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 18
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 19
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 20
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 21
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 22
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 23
Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 24
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
32
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Время отклика
5
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 1
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 2
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 3
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 4
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 5
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 6
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 7
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 8
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 9
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 10
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 11
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 12
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 13
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 14
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 15
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 16
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 17
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 18
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 19
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 20
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 21
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 22
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 23
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 24
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 25
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 26
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 27
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 28
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 29
  • Монитор Samsung 32&quot; S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616686
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Особенности
Trace Free/Flicker-Free, картинка в картинке, поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор - 1 шт, кабель HDMI - 1 шт, кабель USB - 1 шт, комплект документации, кабель питания переменного тока - 1 шт
Диагональ экрана, дюйм
32
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
5
Разъемы
Thunderbolt, USB Type-C, DisplayPort, HDMI
Размеры в упаковке, см
80х50х16
Вес, кг.
7.8

Описание товара Монитор Samsung 32" S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI)

Монитор Samsung ViewFinity S8 S32B800PXI с экраном 32 дюйма ориентирован на создателей контента и графических дизайнеров. Благодаря UHD разрешению, подсветке LED и панели IPS обеспечивается высокая детализация с реалистичной цветопередачей. Уровень цветового охвата DCI-P3 98% гарантирует яркость и насыщенность. Сертификация Pantone Validated подтверждает точность отображения оттенков. Для комфортной работы при ярком дневном свете реализована антибликовая поверхность. Технологии устранения мерцания и снижения излучения синего спектра повышают безопасность для зрения. Монитор Samsung ViewFinity S8 S32B800PXI оснащен портом USB Type-C с поддержкой зарядки 90 Вт для питания ноутбука и передачи данных. Для видеосигнала есть разъемы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Сетевой интерфейс LAN позволяет организовать доступ к Интернету. Эргономичная подставка гарантирует гибкость настройки положения за счет поворота, изменения высоты, регулировки угла наклона и перевода в режим портретной ориентации.



Теги товара: 32", большие

Отзывы о товаре Монитор Samsung 32" S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Особенности
Trace Free/Flicker-Free, картинка в картинке, поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор - 1 шт, кабель HDMI - 1 шт, кабель USB - 1 шт, комплект документации, кабель питания переменного тока - 1 шт
Диагональ экрана, дюйм
32
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Время отклика
5
Разъемы
Thunderbolt, USB Type-C, DisplayPort, HDMI
Описание
Монитор Samsung ViewFinity S8 S32B800PXI с экраном 32 дюйма ориентирован на создателей контента и графических дизайнеров. Благодаря UHD разрешению, подсветке LED и панели IPS обеспечивается высокая детализация с реалистичной цветопередачей. Уровень цветового охвата DCI-P3 98% гарантирует яркость и насыщенность. Сертификация Pantone Validated подтверждает точность отображения оттенков. Для комфортной работы при ярком дневном свете реализована антибликовая поверхность. Технологии устранения мерцания и снижения излучения синего спектра повышают безопасность для зрения. Монитор Samsung ViewFinity S8 S32B800PXI оснащен портом USB Type-C с поддержкой зарядки 90 Вт для питания ноутбука и передачи данных. Для видеосигнала есть разъемы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Сетевой интерфейс LAN позволяет организовать доступ к Интернету. Эргономичная подставка гарантирует гибкость настройки положения за счет поворота, изменения высоты, регулировки угла наклона и перевода в режим портретной ориентации.


Теги товара: 32", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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