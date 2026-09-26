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Комплект (клавиатура+мышь) Logitech MK850 (920-008226) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект (клавиатура+мышь) Logitech MK850 (920-008226)

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Комплект (клавиатура+мышь) Logitech MK850 (920-008226) - фото 1
Комплект (клавиатура+мышь) Logitech MK850 (920-008226) - фото 2
Комплект (клавиатура+мышь) Logitech MK850 (920-008226) - фото 3
Комплект (клавиатура+мышь) Logitech MK850 (920-008226) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
  • Комплект (клавиатура+мышь) Logitech MK850 (920-008226) - фото 1
  • Комплект (клавиатура+мышь) Logitech MK850 (920-008226) - фото 2
  • Комплект (клавиатура+мышь) Logitech MK850 (920-008226) - фото 3
  • Комплект (клавиатура+мышь) Logitech MK850 (920-008226) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615960
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
35х20х3
Вес, г.
400

Описание товара Комплект (клавиатура+мышь) Logitech MK850 (920-008226)

Клавиатура+мышь Logitech Wireless Desktop MK850 Performance представляют собой комплект беспроводных устройств, идеально дополняющих друг друга и по стилистике, и функционально. Оба аксессуара отличаются эргономичной формой, лаконичным исполнением и отлично подойдут для работы и отдыха за ПК. Полноразмерную клавиатуру отличает мембранный механизм 107 клавиш, обеспечивающий плавный ход, точность и быстроту отклика, удобство при наборе текстов. Ваши запястья не устанут даже в ходе длительного рабочего или игрового процесса, ведь конструкцией предусмотрена удобная подставка для рук, снимающая напряжение. Также с помощью регулируемых ножек вы сможете выбрать оптимальный для себя угол наклона. За скорость и точность работы мыши отвечает режим работы датчика в 1000 dpi. Работать ею можно как правой, так и левой руками. Радиус действия Logitech Wireless Desktop MK850 Performance составляет 10 метров, так что с этим комплектом вы можете расположиться в самом удобном для вас месте помещения.

Отзывы о товаре Комплект (клавиатура+мышь) Logitech MK850 (920-008226)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Для геймеров
нет
Описание
Клавиатура+мышь Logitech Wireless Desktop MK850 Performance представляют собой комплект беспроводных устройств, идеально дополняющих друг друга и по стилистике, и функционально. Оба аксессуара отличаются эргономичной формой, лаконичным исполнением и отлично подойдут для работы и отдыха за ПК. Полноразмерную клавиатуру отличает мембранный механизм 107 клавиш, обеспечивающий плавный ход, точность и быстроту отклика, удобство при наборе текстов. Ваши запястья не устанут даже в ходе длительного рабочего или игрового процесса, ведь конструкцией предусмотрена удобная подставка для рук, снимающая напряжение. Также с помощью регулируемых ножек вы сможете выбрать оптимальный для себя угол наклона. За скорость и точность работы мыши отвечает режим работы датчика в 1000 dpi. Работать ею можно как правой, так и левой руками. Радиус действия Logitech Wireless Desktop MK850 Performance составляет 10 метров, так что с этим комплектом вы можете расположиться в самом удобном для вас месте помещения.
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Доставка
Отзывы


Комплект (клавиатура+мышь) Logitech MK850 (920-008226) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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