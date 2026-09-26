Шлем виртуальной реальности Sony PlayStation VR 2 (CFI-ZVR1)
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Характеристики
Тип товара
Очки виртуальной реальности
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615940
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки виртуальной реальности
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х26х20
Вес, кг.
2.33
Описание товара Шлем виртуальной реальности Sony PlayStation VR 2 (CFI-ZVR1)
Испытайте новые горизонты виртуальной реальности с Sony PlayStation VR2! Вас ждёт завораживающая графика 4K HDR, плавное изображение до 120 кадров в секунду и комфортная посадка благодаря регулируемым линзам и легкому дизайну. Совершенно новые контроллеры PS VR2 Sense обеспечат невероятную тактильную отдачу, а система отслеживания движений и взгляда подарит полное погружение. Лёгкое подключение к PS5 — просто наденьте и играйте.
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Испытайте новые горизонты виртуальной реальности с Sony PlayStation VR2! Вас ждёт завораживающая графика 4K HDR, плавное изображение до 120 кадров в секунду и комфортная посадка благодаря регулируемым линзам и легкому дизайну. Совершенно новые контроллеры PS VR2 Sense обеспечат невероятную тактильную отдачу, а система отслеживания движений и взгляда подарит полное погружение. Лёгкое подключение к PS5 — просто наденьте и играйте.
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