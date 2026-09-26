Светодиод 6В 5Вт (для Микромед 3U)
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Характеристики
Тип товара
Осветители
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615637
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветители
Особенности
напряжение 6 В, мощность 5 Вт
Подсветка
светодиодная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х3х1
Вес, г.
5
Описание товара Светодиод 6В 5Вт (для Микромед 3U)
Запасная светодиодная лампа для микроскопов Микромед 3 (U2), Микромед 3 (U3). Напряжение 6В, мощность 5Вт.
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Бренд
Тип товара
Осветители
Особенности
напряжение 6 В, мощность 5 Вт
Подсветка
светодиодная
Страна производитель
Китай
Запасная светодиодная лампа для микроскопов Микромед 3 (U2), Микромед 3 (U3). Напряжение 6В, мощность 5Вт.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Светодиод 6В 5Вт (для Микромед 3U) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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