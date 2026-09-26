Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 оснащен инверторным двигателем, который позволяет быстро достигать и точно поддерживать желаемую температуру, а также значительно снижает энергопотребление. Также прибор оснащен встроенным таймером, поэтому вы можете запрограммировать время включения и выключения. Electrolux EACM-09 GT/N6 имеет функцию автоматического испарения конденсата, что делает его удобным в использовании и исключает возможность протечек. Прибор оснащен системой фильтров, которая очищает воздух от пыли, аллергенов и других загрязнений. Благодаря программе «Сон» кондиционер автоматически регулирует температуру и скорость вентилятора для комфортного отдыха. Колесики в основании позволяют легко перемещать его из комнаты в комнату.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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