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Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый

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Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый - фото 1
Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый - фото 2
Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый - фото 3
Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый - фото 4
Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Заземление
Да
Напряжение сети, В
220
Номинальная сила тока, А
16
Max нагрузка (Вт)
3500
  • Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый - фото 1
  • Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый - фото 2
  • Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый - фото 3
  • Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый - фото 4
  • Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
129 руб.  250 руб. 
Начислим 13 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615142
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый
129 руб. -48%
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Заземление
Да
Напряжение сети, В
220
Номинальная сила тока, А
16
Max нагрузка (Вт)
3500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х3
Вес, г.
10

Описание товара Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый

Универсальный переходник с/з белый 16А 250В UNIVersal 1186 изготовлен из негорючего, износостойкого материала в нейтральной белой расцветке. Штифты и токоведущие части внутри корпуса изделия надежно зафиксированы.

Отзывы о товаре Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Заземление
Да
Напряжение сети, В
220
Номинальная сила тока, А
16
Max нагрузка (Вт)
3500
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный переходник с/з белый 16А 250В UNIVersal 1186 изготовлен из негорючего, износостойкого материала в нейтральной белой расцветке. Штифты и токоведущие части внутри корпуса изделия надежно зафиксированы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый - по цене 129 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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