Top.Mail.Ru
Стойка Godox SA5015 на колесах купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стойка Godox SA5015 на колесах

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стойка Godox SA5015 на колесах - фото 1
Стойка Godox SA5015 на колесах - фото 2
Стойка Godox SA5015 на колесах - фото 3
Стойка Godox SA5015 на колесах - фото 4
Стойка Godox SA5015 на колесах - фото 5
Стойка Godox SA5015 на колесах - фото 6
Стойка Godox SA5015 на колесах - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
92
Максимальная высота, см
168
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
112х21х16 см
  • Стойка Godox SA5015 на колесах - фото 1
  • Стойка Godox SA5015 на колесах - фото 2
  • Стойка Godox SA5015 на колесах - фото 3
  • Стойка Godox SA5015 на колесах - фото 4
  • Стойка Godox SA5015 на колесах - фото 5
  • Стойка Godox SA5015 на колесах - фото 6
  • Стойка Godox SA5015 на колесах - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614805
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
92
Максимальная высота, см
168
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
112х21х16 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.21х0.15
Вес, кг.
7.1

Описание товара Стойка Godox SA5015 на колесах

Стойка Godox SA5015 на складной колесной опоре позволяет надежно устанавливать и легко перемещать различные студийные осветительные приборы весом до 40 кг. Очень прочная и устойчивая стальная стойка может использоваться как в студии, так и на любой съемочной площадке, в том числе под открытым небом. Godox SA широко применяются для установки источников постоянного света в муфту с креплением 1-1/8" Junior на конце стойки. Также благодаря выдвижному поворотному штифту 5/8", можно закреплять различное дополнительное оборудование и аксессуары – рассеиватели, флаг-панели и т.д. Высота стойки в рабочем состоянии от 92 см до 168 см обеспечивается выдвижением телескопической секции колонны с усиленными винтовыми зажимами. Секции колонны изготавливаются из трубы большого диаметра 42 и 48 мм, обеспечивающими высокую грузоподъемность. Секции оснащены пружинным амортизатором, который дает возможность безопасно поднимать и опускать установленное оборудование на необходимую высоту, не опасаясь последствий падения оборудования из-за случайного ослабления зажимов. Конструкция одной из трех ножек помогает выравнять стойку на рельефной или наклонной поверхности. Нагруженную стойку просто переместить благодаря устойчивой колесной опоре с тремя колесами с тормозным механизмом. Большие легко вращающиеся колеса ?100 мм оснащены с подшипниками и резиновым протектором, чтобы преодолеть такие препятствия, как кабель-каналы или другие неровности. Тормозной механизм убережет стойку от случайного перемещения. Мобильная стойка в сложенном виде имеет длину всего 90 см, подходящую для компактного хранение и перевозки.

Отзывы о товаре Стойка Godox SA5015 на колесах




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
92
Максимальная высота, см
168
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
112х21х16 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка Godox SA5015 на складной колесной опоре позволяет надежно устанавливать и легко перемещать различные студийные осветительные приборы весом до 40 кг. Очень прочная и устойчивая стальная стойка может использоваться как в студии, так и на любой съемочной площадке, в том числе под открытым небом. Godox SA широко применяются для установки источников постоянного света в муфту с креплением 1-1/8" Junior на конце стойки. Также благодаря выдвижному поворотному штифту 5/8", можно закреплять различное дополнительное оборудование и аксессуары – рассеиватели, флаг-панели и т.д. Высота стойки в рабочем состоянии от 92 см до 168 см обеспечивается выдвижением телескопической секции колонны с усиленными винтовыми зажимами. Секции колонны изготавливаются из трубы большого диаметра 42 и 48 мм, обеспечивающими высокую грузоподъемность. Секции оснащены пружинным амортизатором, который дает возможность безопасно поднимать и опускать установленное оборудование на необходимую высоту, не опасаясь последствий падения оборудования из-за случайного ослабления зажимов. Конструкция одной из трех ножек помогает выравнять стойку на рельефной или наклонной поверхности. Нагруженную стойку просто переместить благодаря устойчивой колесной опоре с тремя колесами с тормозным механизмом. Большие легко вращающиеся колеса ?100 мм оснащены с подшипниками и резиновым протектором, чтобы преодолеть такие препятствия, как кабель-каналы или другие неровности. Тормозной механизм убережет стойку от случайного перемещения. Мобильная стойка в сложенном виде имеет длину всего 90 см, подходящую для компактного хранение и перевозки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка Godox SA5015 на колесах - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...