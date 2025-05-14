Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 613192
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х3
Вес, г.
100
Описание товара Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное
Armytek Handy C4 Pro – портативное зарядное устройство для 4 аккумуляторов. Функция повербанк позволяет заряжать два гаджета одновременно током до 2.5А, совместима с iPhone & iPad. Интеллектуальная система управления повербанком берет энергию с любого количества каналов, гарантируя максимальную эффективность. Корпус устройства изготовлен из невоспламеняющегося материала. Кабель USB Type-C в комплекте.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Armytek Handy C4 Pro – портативное зарядное устройство для 4 аккумуляторов. Функция повербанк позволяет заряжать два гаджета одновременно током до 2.5А, совместима с iPhone & iPad. Интеллектуальная система управления повербанком берет энергию с любого количества каналов, гарантируя максимальную эффективность. Корпус устройства изготовлен из невоспламеняющегося материала. Кабель USB Type-C в комплекте.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Достоинства:
Комментарий:
работает, пока всё нормально
Достоинства:
Комментарий:
устройство работает как нужно
Достоинства:
Комментарий:
пробовал как зарядку и как павербанк, все работает
Достоинства:
Комментарий:
Заказ приехал вовремя. Все работает. Спасибо.
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное
Достоинства:
Комментарий:
работает, пока всё нормально
Достоинства:
Комментарий:
устройство работает как нужно
Достоинства:
Комментарий:
пробовал как зарядку и как павербанк, все работает
Достоинства:
Комментарий:
Заказ приехал вовремя. Все работает. Спасибо.