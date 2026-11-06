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Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK

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Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK - фото 1
Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK - фото 2
Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK - фото 3
Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK - фото 4
Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK - фото 5
Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK - фото 6
Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK - фото 1
  • Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK - фото 2
  • Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK - фото 3
  • Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK - фото 4
  • Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK - фото 5
  • Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK - фото 6
  • Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613079
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK
9 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
10.5

Описание товара Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK

Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R [306-7G19R23-809] относится к типоразмеру Mid-Tower. Это означает, что он не займет много места в пространстве, но при этом позволит уместить внутри все необходимое для игрового компьютера или мощного офисного аппарата. Внутри него получится вертикально расположить материнскую плату Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, видеокарту длиной до 38 см, а также накопители размером 2.5 и 3.5 дюйма. Черный корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R [306-7G19R23-809] дополнен многоцветной подсветкой, источником которой является он сам и его вентилятор.

Отзывы о товаре Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Описание
Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R [306-7G19R23-809] относится к типоразмеру Mid-Tower. Это означает, что он не займет много места в пространстве, но при этом позволит уместить внутри все необходимое для игрового компьютера или мощного офисного аппарата. Внутри него получится вертикально расположить материнскую плату Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, видеокарту длиной до 38 см, а также накопители размером 2.5 и 3.5 дюйма. Черный корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R [306-7G19R23-809] дополнен многоцветной подсветкой, источником которой является он сам и его вентилятор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9580 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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