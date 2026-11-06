Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб.
В наличии
Код товара: 613079
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 580 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
10.5
Описание товара Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK
Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R [306-7G19R23-809] относится к типоразмеру Mid-Tower. Это означает, что он не займет много места в пространстве, но при этом позволит уместить внутри все необходимое для игрового компьютера или мощного офисного аппарата. Внутри него получится вертикально расположить материнскую плату Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, видеокарту длиной до 38 см, а также накопители размером 2.5 и 3.5 дюйма. Черный корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R [306-7G19R23-809] дополнен многоцветной подсветкой, источником которой является он сам и его вентилятор.
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Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R [306-7G19R23-809] относится к типоразмеру Mid-Tower. Это означает, что он не займет много места в пространстве, но при этом позволит уместить внутри все необходимое для игрового компьютера или мощного офисного аппарата. Внутри него получится вертикально расположить материнскую плату Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, видеокарту длиной до 38 см, а также накопители размером 2.5 и 3.5 дюйма. Черный корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R [306-7G19R23-809] дополнен многоцветной подсветкой, источником которой является он сам и его вентилятор.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус MSI MAG VAMPIRIC 300R, ATX, BLACK - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9580 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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