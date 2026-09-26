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Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый

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Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый - фото 1
Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый - фото 2
Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый - фото 3
Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый - фото 4
Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый - фото 5
Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый - фото 6
Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ресивер DVB-T2
  • Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый - фото 1
  • Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый - фото 2
  • Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый - фото 3
  • Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый - фото 4
  • Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый - фото 5
  • Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый - фото 6
  • Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612868
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Характеристики

Бренд
CADENA
Тип товара
Ресивер DVB-T2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х6
Вес, г.
320

Описание товара Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый

Цифровой эфирный приемник CADENA CDT-2214SB предназначен для просмотра бесплатного цифрового эфирного телевидения высокого качества. Поддерживаемый стандартDVB-T/T2. Высокочувствительный тюнер обеспечивает стабильное качество принимаемого сигнала.

Отзывы о товаре Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CADENA
Тип товара
Ресивер DVB-T2
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровой эфирный приемник CADENA CDT-2214SB предназначен для просмотра бесплатного цифрового эфирного телевидения высокого качества. Поддерживаемый стандартDVB-T/T2. Высокочувствительный тюнер обеспечивает стабильное качество принимаемого сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2214SB белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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