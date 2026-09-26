Top.Mail.Ru
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный - фото 1
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный - фото 2
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный - фото 3
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный - фото 4
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный - фото 5
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный - фото 6
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный - фото 1
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный - фото 2
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный - фото 3
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный - фото 4
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный - фото 5
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный - фото 6
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 690 руб. 
Начислим 4482 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612266
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный
74 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.16
Вес, кг.
4.5

Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный

Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества. Элегантные обтекаемые формы и матовое черное покрытие станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя, а между ручной лейкой и изливом - поворотом излива. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества. Элегантные обтекаемые формы и матовое черное покрытие станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя, а между ручной лейкой и изливом - поворотом излива. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300 чёрный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 74690 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...