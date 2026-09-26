Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый
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Характеристики
Описание товара Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый
Чистые геометричные линии душевой системы Merkur в сочетании с черным матовым покрытием идеально впишутся в интерьер современной ванной комнаты в скандинавском стиле. Несмотря на минималистичный дизайн, душевые системы этой серии отличаются широким функционалом и необычайной эргономичностью. Продуманные детали: корпус смесителя выполнен в виде удобной полочки из закаленного стекла, на которой можно разместить необходимые под рукой вещи. Невидимый излив совмещает в себе эстетику и удобство. Простое и интуитивное управление: регулируйте температуру воды и переключайте потоки между изливом, ручной и верхней лейкой плавным поворотом двухуровневой ручки. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.
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