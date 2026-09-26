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Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый

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Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый - фото 1
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый - фото 2
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый - фото 3
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый - фото 4
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый - фото 5
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый - фото 6
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
20x31 см
Диаметр ручного душа, мм
13x13 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый - фото 1
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый - фото 2
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый - фото 3
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый - фото 4
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый - фото 5
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый - фото 6
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 990 руб. 
Начислим 4680 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612219
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый
77 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
20x31 см
Диаметр ручного душа, мм
13x13 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.16
Вес, кг.
4.5

Описание товара Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый

Чистые геометричные линии душевой системы Merkur в сочетании с черным матовым покрытием идеально впишутся в интерьер современной ванной комнаты в скандинавском стиле. Несмотря на минималистичный дизайн, душевые системы этой серии отличаются широким функционалом и необычайной эргономичностью. Продуманные детали: корпус смесителя выполнен в виде удобной полочки из закаленного стекла, на которой можно разместить необходимые под рукой вещи. Невидимый излив совмещает в себе эстетику и удобство. Простое и интуитивное управление: регулируйте температуру воды и переключайте потоки между изливом, ручной и верхней лейкой плавным поворотом двухуровневой ручки. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
20x31 см
Диаметр ручного душа, мм
13x13 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Развернуть
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер
Описание
Чистые геометричные линии душевой системы Merkur в сочетании с черным матовым покрытием идеально впишутся в интерьер современной ванной комнаты в скандинавском стиле. Несмотря на минималистичный дизайн, душевые системы этой серии отличаются широким функционалом и необычайной эргономичностью. Продуманные детали: корпус смесителя выполнен в виде удобной полочки из закаленного стекла, на которой можно разместить необходимые под рукой вещи. Невидимый излив совмещает в себе эстетику и удобство. Простое и интуитивное управление: регулируйте температуру воды и переключайте потоки между изливом, ручной и верхней лейкой плавным поворотом двухуровневой ручки. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Отзывы


Душевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовый - по цене 77990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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