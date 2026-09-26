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Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром

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Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром - фото 1
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром - фото 2
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром - фото 3
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром - фото 4
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром - фото 5
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром - фото 6
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром - фото 1
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром - фото 2
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром - фото 3
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром - фото 4
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром - фото 5
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром - фото 6
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612216
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.13
Вес, кг.
3.5

Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром

Душевая система Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Простая и минималистичная на первый взгляд, она чрезвычайно функциональна и удовлетворит даже самого искушенного пользователя. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной и тропической лейкой поворотом левой ручки смесителя. Функция излива включается путем поворота излива на 90 градусов в режиме ручной лейки. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы, надежно защищая хромовое покрытие от механических повреждений, коррозии и потери цвета.



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Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810000 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Описание
Душевая система Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Простая и минималистичная на первый взгляд, она чрезвычайно функциональна и удовлетворит даже самого искушенного пользователя. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной и тропической лейкой поворотом левой ручки смесителя. Функция излива включается путем поворота излива на 90 градусов в режиме ручной лейки. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы, надежно защищая хромовое покрытие от механических повреждений, коррозии и потери цвета.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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