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Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром

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Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 2
Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 3
Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 4
Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 5
Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 6
Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
  • Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 1
  • Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 2
  • Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 3
  • Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 4
  • Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 5
  • Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 6
  • Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 690 руб. 
Начислим 3282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612212
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром
54 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.16
Вес, кг.
3.5

Описание товара Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром

Душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Плавные линии в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля.. Разумная экологичность: благодаря керамическому картриджу ColdStart, при включении смесителя автоматически запускается режим подачи холодной воды. Повышение температуры можно плавно регулировать поворотом правой ручки. Таким образом, расход горячей воды и энергии сокращается на 40%. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Настоящее SPA прямо у вас дома: наслаждайтесь увеличенным размером тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3-мя режимами ручного душа. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы, надежно защищая хромовое покрытие от механических повреждений, коррозии и потери цвета. Поддерживать чистоту стало еще проще благодаря функции очистки резиновых форсунок Rub&amp;Clean.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Описание
Душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Плавные линии в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля.. Разумная экологичность: благодаря керамическому картриджу ColdStart, при включении смесителя автоматически запускается режим подачи холодной воды. Повышение температуры можно плавно регулировать поворотом правой ручки. Таким образом, расход горячей воды и энергии сокращается на 40%. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Настоящее SPA прямо у вас дома: наслаждайтесь увеличенным размером тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3-мя режимами ручного душа. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы, надежно защищая хромовое покрытие от механических повреждений, коррозии и потери цвета. Поддерживать чистоту стало еще проще благодаря функции очистки резиновых форсунок Rub&amp;Clean.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - по цене 54690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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