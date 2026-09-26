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Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный

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Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный - фото 1
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный - фото 2
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный - фото 3
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный - фото 4
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный - фото 5
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный - фото 6
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный - фото 1
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный - фото 2
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный - фото 3
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный - фото 4
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный - фото 5
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный - фото 6
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 390 руб. 
Начислим 2844 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612210
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный
47 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.13
Вес, кг.
3.5

Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный

Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества. Элегантные обтекаемые формы и матовое черное покрытие станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Развернуть
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества. Элегантные обтекаемые формы и матовое черное покрытие станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936800300 чёрный - стоимость товара 47390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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