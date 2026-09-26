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Индукционная варочная панель Franke (108.0606.110) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Franke (108.0606.110)

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Встраиваемая индукционная панель Franke (108.0606.110) - фото 1
Встраиваемая индукционная панель Franke (108.0606.110) - фото 2
Встраиваемая индукционная панель Franke (108.0606.110) - фото 3
Встраиваемая индукционная панель Franke (108.0606.110) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
  • Встраиваемая индукционная панель Franke (108.0606.110) - фото 1
  • Встраиваемая индукционная панель Franke (108.0606.110) - фото 2
  • Встраиваемая индукционная панель Franke (108.0606.110) - фото 3
  • Встраиваемая индукционная панель Franke (108.0606.110) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 610801
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Характеристики

Бренд
Franke
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Размеры в упаковке, см
85х60х12
Вес, кг.
12.1

Описание товара Индукционная варочная панель Franke (108.0606.110)

Индукционная варочная поверхность выполнена из надежных и добротных материалов, отличается простым уходом за ней, а также подходит для большинства интерьерных стилей. Панель управления, с помощью которой легко и удобно управлять изделием, надежна и интуитивно-понятна.

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Franke (108.0606.110)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Franke
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Описание
Индукционная варочная поверхность выполнена из надежных и добротных материалов, отличается простым уходом за ней, а также подходит для большинства интерьерных стилей. Панель управления, с помощью которой легко и удобно управлять изделием, надежна и интуитивно-понятна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Индукционная варочная панель Franke (108.0606.110) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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