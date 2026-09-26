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Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45

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Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 1
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Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 10
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Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 13
Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 14
Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 15
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Молокоотсос
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 1
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 2
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 3
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 4
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 5
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 6
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 7
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 8
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 9
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 10
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 11
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 12
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 13
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 14
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 15
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 16
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 17
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 18
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 19
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 20
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 21
  • Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45 - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 610580
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Молокоотсос
Питание от батареек или аккумулятора
да
Принцип действия
электрический
Производство
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х10
Вес, г.
900

Описание товара Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45

Для профилактики воспалительных заболеваний молочных желез в период лактации в молокоотсосе предусмотрена функция очистки молочных протоков NoStasis. Мягкая силиконовая насадка с массажными лепестками GentlePetals поможет провести безболезненное сцеживание грудного молока. Для удобства использования прибор оснащен тихим компрессором, LCD-дисплеем и расширенными возможностями настроек с 9 уровнями интенсивности сцеживания. Бутылочка и соска в комплекте пригодятся для кормления малыша после сцеживания, а крышка-заглушка – для создания запаса молока в случае отсутствия мамы дома. Подставка для бутылочки не допустит, чтобы сцеженное молоко пролилось, а защитный колпачок для соски убережет от попадания пыли. Все детали, кроме подставки, можно кипятить и мыть в посудомоечной машине. Стерилизация проводится в стерилизаторе или микроволновой печи в специальных пакетах и контейнерах. Для того чтобы использовать молокоотсос не только дома, но и в поездке, предусмотрено питание от сети с помощью адаптера (в комплекте) или от четырех элементов питания типа АА. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Отзывы о товаре Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Молокоотсос
Питание от батареек или аккумулятора
да
Принцип действия
электрический
Производство
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Для профилактики воспалительных заболеваний молочных желез в период лактации в молокоотсосе предусмотрена функция очистки молочных протоков NoStasis. Мягкая силиконовая насадка с массажными лепестками GentlePetals поможет провести безболезненное сцеживание грудного молока. Для удобства использования прибор оснащен тихим компрессором, LCD-дисплеем и расширенными возможностями настроек с 9 уровнями интенсивности сцеживания. Бутылочка и соска в комплекте пригодятся для кормления малыша после сцеживания, а крышка-заглушка – для создания запаса молока в случае отсутствия мамы дома. Подставка для бутылочки не допустит, чтобы сцеженное молоко пролилось, а защитный колпачок для соски убережет от попадания пыли. Все детали, кроме подставки, можно кипятить и мыть в посудомоечной машине. Стерилизация проводится в стерилизаторе или микроволновой печи в специальных пакетах и контейнерах. Для того чтобы использовать молокоотсос не только дома, но и в поездке, предусмотрено питание от сети с помощью адаптера (в комплекте) или от четырех элементов питания типа АА. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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